AGDE - DERMAPURE : La haute technologie au service de la beauté !

DERMAPURE est un centre Dermo-esthétique haut de gamme avec des tarifs à la portée de tous. Il propose un concentré de technologies issues de la recherche médicale pour rajeunir le visage, le décolleté, les mains, traiter les imperfections cutanées, les cheveux, la cellulite ainsi que le relâchement cutané.

Rajeunir sans aiguilles ni injection

Le MEDICAL JET SYSTEM :

La chirurgie esthétique est une solution trop radicale à votre goût ? Le Médical Jet System fait pénétrer de l’acide hyaluronique, des vitamines et autres molécules à effet Botox-Like sans aiguille.

Grâce à cette technologie révolutionnaire brevetée, directement issue de la recherche médicale, vous ressortez sans effets secondaires. L’ovale du visage est redessiné, les rides et les sillons naso-géniens sont comblés, les taches brunes et les ridules s’estompent (visage, cou, décolleté, mains). Les résultats sont durables et visibles dès la 1ère séance.

Le Photo-rajeunissement:

Votre peau a quelques rides ou taches que vous aimeriez corriger ?

Le photo-rajeunissement, également appelé le lifting sans chirurgie est la solution idéale pour vous.

Cette méthode apporte des résultats qui se remarquent dès la première séance.

Les fibroblastes sont stimulés afin d’augmenter le taux de collagène, ce qui permet de réduire les effets du vieillissement. Le photo-rajeunissement est non-invasif, ce qui signifie qu’il est sans danger pour l’ADN.

Comblement des rides et augmentation du volume des lèvres

Le Dermapure Gun est un système d’atomisation haute pression sans aiguille. Il permet le comblement des rides et des sillons par acide hyaluronique et de repulper les lèvres.

Remédier au relâchement cutané, amincir, réduire la cellulite

- La Radio-fréquence

Notre appareil (Maximus de Kairos Medical) est le seul au monde permettant de réduire les amas graisseux jusqu’aux couches musculaires ! La cellulite est attaquée en profondeur, la peau redevient plus ferme, la silhouette se redessine, les vergetures sont réduites. Utilisée sur le visage, la peau est rajeunie dès 4 séances.

- La Cryolipolyse

Cette technique qui a fait ses preuves depuis 6 ans dans notre institut, permet de supprimer les bourrelets et amas graisseux.

Le Vela Shape DERMAPURE

Le dernier né de la gamme ! Notre technique réunit 4 technologies en 1 (cavitation, infra-rouges, radio-fréquence, palper rouler). Cet appareil affine les bras, le ventre, la taille, les fesses, les cuisses… Il réactive le déstockage naturel des graisses à de +90 %, même les plus résistantes à l’exercice physique et aux régimes.

Avoir une peau parfaite, grâce aux LEDS :

Notre appareil LEDS “Rejulight” a un effet réparateur sur les séquelles d’acné, les cicatrices, les vergetures, la chute de cheveux et le vieillissement cutané.

Le rayonnement lumineux entraîne des changements sur la cellule et ralentit la destruction du collagène, tout en activant sa production. Une étude clinique de la Pitié Salpêtrière a démontré son effet réparateur sur les atteintes cutanées, avec un taux supérieur à 90%. (30€ la séance)

Rajeunissement du visage par Micro-needling et Mésothérapie

Ces 2 techniques reposent sur la pénétration de vitamines, minéraux et acides aminés, associés à un gel à base d’acide hyaluronique. Ce complexe anti-âge et régénérant entraîne une hydratation intense de la peau et un effet liftant.

Les Yeux

Découvert au Congrès Anti-Âge de Monaco, ce soin professionnel traite les poches, les cernes et les rides sans douleur ni effet secondaire. Les résultats sont impressionnants dès la 1ère séance ! (dès 45€ la séance).

Les Peelings du visage

Le peeling permet de doper le renouvellement cellulaire. L’actif-clé de cette exfoliation chimique est l’acide glycolique, le plus connu des acides de fruits. Sa concentration varie progressivement au cours des séances selon le but recherché (coup d’éclat, peau ridée, peau acnéique).

La Dermabrasion

La nouvelle génération de dermabrasion (avec des têtes en diamant), consiste à traiter les imperfections de la couche superficielle de la peau, sans douleur ni effets secondaires : taches, cicatrices d’acné, vergetures...

Les Cheveux

DERMAPURE a mis au point sa propre méthode permettant de stopper la chute des cheveux, d’augmenter la masse capillaire, de favoriser la repousse et de fortifier les cheveux. Fort d’expérience, les résultats sont probants !

L’EPILATION DEFINITIVE :

Notre appareil le SPA S-HR d’Alma Laser. Toute nouvelle technologie avec un système de “balayage” du corps. Sans aucune douleur, même sur une zone telle que le maillot. L’épilation définitive devient possible toute l’année, même bronzée. (dés 35€ la séance).

Le DETATOUAGE

Notre Méthode LP permet d’enlever un tatouage sur le corps. Elle supprime toutes les couleurs.

Un maquillage parfait avec la Dermopigmentation

Issue de la célèbre école parisienne Anna Dermo, notre experte vous propose un maquillage semi-permanent discret et élégant.

DERMAPURE

Myriam GABILLON-BATTANDIER

Soins Dermo-esthétique et anti-âge mixte

19 rue des Albigeois 34300 AGDE

Parking privé

Tél. 04 67 94 73 43

dermapure-agde.fr

dermapure34@gmail.com

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h

Sur RDV