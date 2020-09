AGDE - Charlélie COUTURE "Un artiste dans la ville..."

LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020

17h30 Conférence musicale

L’événement artistique de cette rentrée 2020, c’est la venue, sur Agde, de CharlÉlie Couture non pas pour un mais trois rendez-vous : une exposition de peintures, une conférence et un concert. Un concept artistique exceptionnel qui offrira à n’en pas douter, une belle rencontre entre une ville, Agde, et un artiste aux multiples casquettes, alors même qu’il repart en tournée avec son nouvel album “Trésors cachés et perles rares” et qu’une première biographie, signée par l’auteur David Desvérité, vient de sortir aux éditions l’Archipel sous le titre “CharlÉlie Couture, biographie d’un Poète rock”.

CharlÉlie Couture en quelques mots...

CharlÉlie Couture est né le 26 février 1956 à Nancy. Si l’on connaît le chanteur, tout le monde ne sait pas qu’avant d’être le musicien, compositeur et interprète de talent acclamé sur scène par le public, CharlÉlie est aussi et d’abord un artiste peintre, un photographe et un sculpteur.

C’est en effet à l’École Nationale des Beaux-Arts à Nancy (et non au conservatoire) qu’il a fait ses études et créé son identité artistique. Très rapidement, il se rend compte qu’il a plusieurs cordes à son arc et poursuit une recherche autour de “l’Art Total”, cherchant des connexions entre les différentes formes d’expression que sont l’Écriture, l’Image et la Musique. Son oeuvre est un voyage conceptuel autour de la question de l’Existence, ou “comment se définir entre le conscient identifié et l’émotionnel inconscient”.

Cette pluralité de modes d’expression artistique fait que CharlÉlie Couture se définit lui-même comme “multiste*”. Un mot qui caractérise parfaitement sa façon d’aborder l’Art en général. Et peu importe la façon dont il se réalise, à partir du moment où il a quelque chose à dire ou à exprimer. Après avoir passé près de 15 ans à New York, exposant ses oeuvres notamment à “The Re Gallery”, il a décidé de revenir en France et de retrouver ses ateliers à Paris et Nancy.