HOPITAUX DU BASSIN DE THAU - Lancement de l’exposition « 100 dessins d’enfants contre la COVID »

Lancement de l’exposition « 100 dessins d’enfants contre la COVID »

Au mois de mars, en plein confinement dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, 2 secrétaires médicales, Delphine MINGHELLI et Mélanie HERMET-BERTUIT du service de gynécologie obstétrique ont proposé de faire dessiner les enfants en soutien aux personnels hospitaliers.

Cette initiative, relayée sur les réseaux sociaux des Hôpitaux du Bassin de Thau a connu un grand succès et les enfants ont dessiné pour les soignants mais aussi pour les personnels administratifs, techniques et logistiques et au-delà pour tous les professionnels qui ont été en 1ère ligne contre la COVID.

Toutes les semaines, ce sont plusieurs dizaines de dessins qui ont été adressés sur l’adresse mail nosherosdeshbt@outlook.com proposée par les 2 coordonnatrices de ce projet et publiés sur la Page Facebook de l’Etablissement.

Au travers de leurs expressions picturales et quel que soit leur âge, ces enfants ont très bien compris la crise sanitaire, l’importance du lavage des mains, du port du masque, du confinement et le dévouement des personnels hospitaliers.

Pour remercier à notre tour tous ces enfants âgés de 2 à 14 ans, une exposition des 100 dessins sera proposée aux patients, visiteurs et personnels dans les halls de l’Hôpital Saint Clair et de l’Hôpital Saint Loup.

En une forme de clin d’oeil, l’exposition débutera le mardi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire pour leur souhaiter à eux, à leurs parents et à tous les enfants une excellente rentrée 2020 malgré le contexte sanitaire qui se tend à nouveau.