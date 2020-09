HERAULT - Vendanges 2020 : le Département présent

Chaque année, le Président du Département Kléber MESQUIDA réalise une tournée des caves pour ren­contrer les viticulteurs au moment des vendanges avec les conseillers départementaux, notamment Jean-Luc FALIP vice-président délégué à l’aména­gement rural, agriculture, viticulture, pêche et forêt et Yvon PELLET, délégué à la viticulture et à l’Observatoire viticole.

C’est un rendez-vous attendu pour parler des enjeux de la filières, des perspectives, de l’état de la récolte et échanger sur les attentes et difficultés des caves coopératives : maladies de la vigne, fon­cier agricole, irrigation, promotion de leurs vins…

Les vignerons sont fortement impactés par la crise sanitaire actuelle. Kléber MESQUIDA présentera plusieurs mesures prises par le Département pour les accompagner dans ce nouveau défi : dispositif RSA-vendanges, distillation des hectolitres invendus...

« Les viticulteurs sont des acteurs majeurs de l’économie héraultaise. Ils façonnent l’Hérault et participent à sa notoriété. Face aux défis clima­tiques, environnementaux et économiques, nous sommes à leurs côtés. Cette année pour surmonter la crise, nous avons voté un budget exceptionnel de plus de 2M€, qui s’ajoutent aux 17M€ que nous leur consacrons en temps normal. »

Kléber MESQUIDA, Président du Département