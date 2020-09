BESSAN - Les élus visitent les établissements avant la rentrée : 1001 élèves attendus à Bessan

Le contexte sanitaire du moment, avec le classement du département de l’Hérault en zone de circulation rapide du virus, est l’élément marquant de la rentrée scolaire dans les différents établissements bessanais. Lundi, dans le cadre de leurs traditionnelles visites de pré-rentrée, les élus municipaux l’ont constaté tant au sein de l’école maternelle Georges Bégou, de l’école élémentaire et du collège Victor Hugo, tous bien préparés.

Masques, gel hydroalcoolique, sens de circulation et autres nouvelles méthodes de travail imposées dans le cadre de la lutte contre le virus sont bien en place. Tous ces dispositifs permettent d’accueillir et d’organiser les emplois du temps de tous les élèves dans de bonnes conditions, enseignants et personnels mobilisés en ce sens. Cette rentrée 2020 s’inscrit dans un contexte local identiques aux années précédentes, toutefois marqué par la hausse constante des effectifs.

Du côté de la maternelle, il s’agit de la deuxième rentrée dans la nouvelle école Georges Bégou, avec un total de 178 élèves contre 180 l’an dernier. A l’élémentaire, les effectifs sont eux en hausse significative avec un total de 339 contre 325, comprenant la classe d’inclusion pour les enfants subissant un handicap. La mairie a appuyé la demande d’une ouverture de classe, laquelle sera examinée rapidement par les services académiques. Les élus ont aussi visité le futur local du projet vélo participatif.

Au sein du collège Victor Hugo, pour la première fois de son histoire, l’établissement est piloté par une femme puisque Sophie Macaux, nouvelle principale jusque-ici en poste dans le Gard, a été nommée en juin dernier. Elle fait sa rentrée à Bessan au même titre que les 484 élèves, principalement originaires de Bessan et de Vias, répartis en 18 sections autour de 33 professeurs. Des effectifs également en hausse, avec des tensions particulières notamment en 6e et en 3e.