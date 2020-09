BESSAN - Les sapeurs-pompiers volontaires de Bessan recrutent en permanence

Rejoindre le centre de secours des sapeurs-pompiers de Bessan en qualité de sapeur-pompier volontaire : c’est l’appel lancé par le chef de centre et toute son équipe. Les recrutements se font en permanence. Les principales conditions pour cet engagement sont d’être âgé de 17 à 55 ans ; de jouir de ses droits civiques ; de ne pas avoir fait l’objet d’une peine afflictive ou bien infamante.

Il est nécessaire également d’être en position régulière au regard du service national ; de remplir les conditions d’aptitude physique et médicale ; de résider sur la commune et d’être disponible pour les formations (qui se déroulent en principe en soirée et le week-end). Une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae sont nécessaires pour la prise de rendez-vous avec le chef de centre.

Celui-ci expliquera, dans un second temps, les modalités et l’organisation des sapeurs-pompiers au niveau local et départemental. Il est possible de déposer les candidatures dans la boîte aux lettres de la caserne située dans la zone d’activités de la Grange Basse. Pour tout contact : amicale@pompiers-bessan.com. Il est aussi possible de se présenter directement au centre ou de téléphoner au 04 67 62 87 70.