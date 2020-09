SETE - Rentrée : c’est le moment de s’inscrire à une activité sportive

Si la rentrée est synonyme de retour sur les bancs de l’école pour les plus jeunes, elle est aussi placée sous le signe du sport. En effet, la Ville, à travers son service des sports, propose de nombreuses activités sportives destinées à s’entretenir, reprendre le sport, ou parfois, en découvrir un. Musculation, pilates, multi activités aquatiques, sorties vélo et natation, il y en a pour tous les goûts. Avec cette année, de nouvelles activités proposées aux sportifs de tous niveaux et de tous les âges. En effet, l’école municipale des sports organise des cycles annuels de VTT à travers un parcours dans la ville sans dénivelé et facile d’accès (les cyclistes doivent apporter leurs propres vélos). Des cours d’escalade et de boxe sont organisés à la halle Marty, complexe du Barrou, destinés à un public de 8 à 13 ans. Puis, dans le cadre du sport-loisir, destiné à un public plus âgé, des cours de réveil musculaire, les mardis et jeudis. Ces cours seront effectués de manière douce (début des cours le jeudi 10 septembre 2020 à la salle VIP de la halle Marty, complexe du Barrou). De plus, des cours de Pilates assis seront proposés à un public désirant se remettre en forme tout en douceur.

Egalement au menu, trois activités handisport débutent dès le 9 septembre : la natation dans le bassin de la piscine Biascamano, l’aqua handi (pour les adultes et les enfants) ainsi que les cours de gym à la salle Marty. Par l’intermédiaire des activités handisport, la Ville poursuit son travail de démocratisation du sport qu’elle mène depuis plusieurs années déjà avec les rendez-vous sport santé et son offre d’été, qui remportent un franc succès.

Les inscriptions et la plateforme de paiement sont déjà ouvertes sur le site de la ville (rubrique sport santé) et les activités sportives sont encadrées par des professionnels. Elles sont adaptées au niveau de chacun et s’inscrivent dans une pratique douce du sport. Par l’intermédiaire de ces nombreux programmes destinés au sétois, Sète demeure une ville toujours plus novatrice et sportive.

Toutes les informations sont à retrouver sur : https://marketplace.awoo.fr/879