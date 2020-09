HERAULT - Finances Publiques : Mesures d'accompagnement économique

Le fonds de solidarité a été mis en place de mars à juin pour prévenir la cessation d’activité des petites et moyennes entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la Covid-19. Plusieurs décrets l'ont prolongé et ont fait évoluer les conditions et les règles d’éligibilité. Pour la période de juillet à septembre, il a été reconduit pour certains secteurs d'activité (Hôtellerie, restauration, événementiel, sport, culture, discothèques) A fin août, plus de 42 000 entreprises de l’Hérault ont bénéficié de plus de 105 000 versements au titre du fonds de solidarité pour un total de 136 M €, soit un montant moyen de 3 234 euros par entreprise. Les principaux secteurs bénéficiaires de cette aide sont le commerce (23 M €), la construction (19 M €), l’hébergement et la restauration (18 M €), les activités spécialisées scientifiques et techniques (11 M €), la santé humaine et l’action sociale (12 M €), les autres services (10 M €), les arts avec les spectacles et les activités récréatives (7 M €), les activités de services administratifs et de soutien (6 M €), et l’industrie manufacturière (5 M €). Par ailleurs, entre le 17 mars et le 31 août 2020, les entreprises héraultaises ont bénéficié de remboursements accélérés à hauteur de 244 M €, directement injectés dans la trésorerie des entreprises : •Remboursements des échéances IS/TS : 5 M € •Remboursement TVA : 180 M € •Remboursement accéléré de crédit d’impôt recherche et assimilés : 38 M € •Remboursement accéléré du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : 21 M € Au delà des remboursements, 4 850 entreprises ont bénéficié de délais de paiement, de report d’échéances, de suspension de poursuites et de remises de droits et de pénalités qui représentent 38,8 M €. Par décret du 6 août 2020, un dispositif de plans de règlement a été mis en place. Il permet aux entreprises d'étaler le paiement de leurs impôts arrivés à échéance pendant la crise sanitaire, sur une durée de 12, 24 ou 36 mois selon le niveau d'endettement de l'entreprise. Jusqu'à 12 mois, aucune garantie n'est exigée.