LE CAP D'AGDE - INSOLITE : vautour fauve... dans le port 

Par temps de tramontane les jeunes des Causses et des Cévennes sont parfois emportés vers le littoral et la mer. Épuisés ils se posent alors sur les rochers, les maisons et parfois les gros mats de bateaux.

Services de la ville Agde et centre de sauvegarde de la LPO Hérault sont sur le pont pour essayer de s'occuper de lui afin qu'il retrouve quelques forces !

Merci aux agents de la Sodeal du port du cap d'Agde et aux particuliers pour la signalisation.

Renaud Dupuy de la Grandrive Photographie