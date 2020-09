AGDE - La boxeuse agathoise Aurélie Froment à la conquête de Paris face à la championne du monde de sa catégorie

C'est le 25 septembre à PARIS LA DÉFENSE ARÉNA que les regards héraultais vont se focaliser vers la talentueuse boxeuse agathoise Aurélie Froment qui va affronter la championne olympique et championne du monde Estelle Yoka Mossely.

« C’est une grande surprise, c'est mon manager Jacques Patrac qui m’a appelé cette semaine pour m'annoncer la nouvelle" précise la sportive agathoise qui débute en boxe anglaise avec 4 combats ( 3 V – 1 N ), mais tient un palmarès impressionnant dans d’autres disciplines dans les sports de combat. 15 fois championnes de France – Championne d’Europe (2017) et championne du Monde (2018) en full contact, Kick boxing et K 1.

Un palmarès bien garni

« Je travaille dur avec mon entraîneur Frédéric Patrac avec qui je collabore depuis janvier, et son expérience est mise à profit ! Je suis très fière de la boxer, je n’y vais pas pour rien, je n’ai pas peur ! » s’exprime la boxeuse. Employée par la ville d’Agde Aurélie a conscience de vivre une expérience incroyable, d’autant plus que le combat sera diffusé par les caméras de Canal +.

La protégée des frères Patrac

« Depuis quelques jours je me concentre uniquement sur mon combat, au vu du contexte sanitaire je ne prends aucun risque, je sors uniquement pour aller au travail et à la salle. J’ai conscience du niveau d’écart entre Estelle et moi, mais je connais mes qualités, et je mettrais tout en œuvre pour rendre fiers ceux qui me font confiance ! ». précise t-elle trés motivée. À noter que pour la première elle combattra en huit rounds, et la protégée de Fred Patrac sera très certainement préparée pour tenir la cadence et faire honneur à la ville d'Agde.

Une fierté pour la ville

Agde est depuis longtemps une ville de boxe et les frères Patrac n'y sont pas pour rien dans cette renommée. Boxeur, entraineur, manager, Fred, Eric et Jacques font briller les gants au plus haut niveau. "Le travail paye toujours et aujourd'hui, notre nom et notre savoir faire est reconnu au plus haut niveau" précise Jacques qui devenu matchmakeur du promoteur Jérôme Abiteboul et de ses soirées télévisées sur Canal +.

" Aujourd’hui, je peux dire que je suis en league des champions de la boxe (rires) mais je suis également fier de faire briller nos couleurs agathoises a travers l’Europe. Je ne remercierai d'ailleurs assez jamais Gilles d'Ettore, le maire de la commune d'Agde pour son soutien de longue date auprès des athlètes et sportifs agathois."

Deux autres agathois, Diego Natchoo, triple champion de France et champion intercontinental IBO chez les poids moyen et une star montante de la discipline Nayan Deslion seront également sur le ring.

"Une chose est sûre, on ira pas en vacances mais en conquérants pour faire briller et honorer notre cité Agathoise" précise la team agathoise !



Rendez vous donc le 25 septembre derrière vos écrans pour suivre et soutenir vos Agathois(e)