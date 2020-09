LE CAP D'AGDE - Le coronavirus grippe la mécanique des cox, de cap rétro et du motor festival

Les événements festifs d'arrière saison tombent les uns après les autres, victimes de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le rassemblement des coccinelles des 12 et 13 septembre , Cap Rétro du 18 au 20 septembre et le motor festival dédié du 26 et 27 septembre sont annulés.

Les amateurs de mécanique se donnent rendez-vous en 2021 avec d'ores et déjà un premier rendez vous annoncé, celui de Cap Rétro et des véhicules de cinéma qui aura lieu du 11 au 13 juin 2021.