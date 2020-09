PORTIRAGNES - Rentrée scolaire inédite pour les petits Portiragnais(es)

En raison de l'épidémie de Covid-19 , la rentrée 2020 s'est effectuée dans le respect du protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires du Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports: entrées et sorties échelonnées par classe, récréations échelonnées, lavages des mains réguliers, masques obligatoires pour les équipes pédagogiques et l'ensemble des adultes intervenants auprès des enfants, limitation du brassage des élèves, nettoyage et désinfection des locaux et matériels, distanciation physique...

Ce protocole sanitaire a été tout de même allégé par rapport au mois de juin permettant l'accueil de tous les enfants à l'école, la reprise de toutes les activités périscolaires et le fonctionnement en capacité normale du restaurant scolaire et des accueils périscolaires.

Ce matin, Madame le Maire accompagnée de Caroline LEVANNIER, ajointe au Maire déléguée aux Affaires Scolaires, Jeunesse, Petite Enfance et Cadre de vie et de Cédric GUAGNINI, Directeur Général des Services, s'est rendue à l'école maternelle et élémentaire afin de souhaiter une bonne année scolaire 2020-2021 à tous les élèves, les professeurs et tout le personnel municipal travaillant auprès de nos enfants.

Elle a assuré au directeur du groupe scolaire Philippe CALAS, un soutien renforcé de la municipalité dans ce contexte inédit. « Nous veillerons à apporter la plus grande attention quant à la mise en place de toutes les mesures sanitaires dans l'intérêt des enfants et des familles. Nos enfants doivent suivre les apprentissages dans des conditions aussi normales que possible ».

Pour rappel, les inscriptions aux ateliers TAP et PASS se feront en LIGNE par mail.

Le service sera ouvert à partir du SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 8h et jusqu'au DIMANCHE 6 SEPTEMBRE à 20h. Attention les mails postés avant 8h ne seront pas traités. Respectez bien l'horaire d'ouverture des inscriptions.

Pour inscrire votre enfant aux activités : envoyez-nous à l'adresse enfance-jeunesse@ville-portiragnes.fr, les ateliers TAP (4 activités maximum dans l'année), les activités PASS ainsi que la fiche de renseignements et la fiche sanitaire.

Début des ateliers TAP le mardi 15 septembre 2020 et fin le jeudi 3 juin 2021.

Début des ateliers PASS le lundi 14 septembre 2020 et fin le vendredi 4 juin 2021.