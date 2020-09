MARSEILLAN - Nouvelle cave Richemer : un outil d’avenir !

La période des vendanges commencée, le temps est venu pour les élus du département de visiter les caves coopératives et de s’informer de leurs problèmes, mais aussi leurs projets, de leur rentabilité, de leur santé économique, de la qualité, de la quantité de la production, enfin bref ... prendre la température du millésime 2020.

Dès 8h30 ce mardi 1er septembre Marie-Christine Fabre De Roussac adjointe au maire, Myriam Tancogne Chargée de mission du cabinet de Kléber Mesquida qui n’a pu être présent ainsi que Claudia AZAIS conseillère municipale déléguée à l’agriculture, à la viticulture, étaient accueillis sur le site de la nouvelle cave coopérative par le président Stéphane Hugonnet, accompagné du directeur Pierre-Yves Rouillé et de Mme Gilles secrétaire générale du conseil d’administration.

Situé route de Bessan en périphérie de l’agglomération, l’établissement viticole qui reçoit cette année sa première vendange, est une cave circulaire ultra moderne permettant la double performance économique et environnementale. Conçu à 100/100 d’aluminium et d’inox pour un bâtiment qui doit durer dans le temps, elle comprend une unité complète de vinification avec une cuverie de 110 000 hl. Un outil qui permettra aux Caves Richemer de développer de la vente directe dans un caveau de 340 m2 en intégrant une activité œnotouristique et la visite du site de production organisée par les tours opérateurs.

Stéphane Hugonnet, Pierre-Yves Rouillé, le conseil d’administration et leurs partenaires à l’origine du projet, se disent satisfaits d’avoir enfin pu intégrer ce magnifique endroit malgré le gros orage de novembre 2019 qui a généré quelques éboulements sur le chantier, puis la COVID 19 qui s’est invité cessant toutes activités.

Une très belle cave dont les coopérateurs sont fiers, dans laquelle il reste quelques travaux notamment au niveau des bureaux et de l’accueil œnotouristique.