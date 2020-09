A compter du MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 et jusqu'au 15 SEPTEMBRE inclus, délais susceptibles d'être renouvelés selon l'évolution de la situation sanitaire, le port du masque est rendu obligatoire sur l'ensemble de la commune pour toute personne de onze ans et plus lorsqu'elle accède ou demeure sur l'ensemble de l'espace public qu'il soit couvert ou non, sauf dans les locaux d'habitation.