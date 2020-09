PORTIRAGNES - Festival du Vent annulé

Le Festival du vent de PORTIRAGNES, événement phare de la rentrée qui réunit chaque année l'élite des cervolistes européens, est contraint d'être annulé en raison des nouvelles mesures préfectorales liées au Covid-19.

Après avoir tenté de maintenir l’évènement contre vents et marées, les dernières mesures (passage du département en rouge suite à la circulation active du virus dans l’Hérault et prolongation de l’arrêté préfectoral pour les communes littorales jusqu’au 15 septembre) auront eu raison de la volonté municipale de sauver cette manifestation.

De plus, il aurait été difficile de s’assurer de la présence de nombreux cerfvolistes étrangers qui viennent à notre festival et qui auraient été contraints à la quarantaine pour rentrer chez eux.

C’est donc à contrecœur que la commune a fait le choix de reporter cette 7ème édition à l'année prochaine.

Toute l'équipe municipale en charge des festivités et la société R-Sky, prestataire de la manifestation, espèrent que les amateurs qui seront forcément déçus comme nous, comprendront cette décision et leur donnent rendez-vous d'ores et déjà en 2021 pour un weekend qui sera encore plus haut en couleur, plus haut en émotion, plus haut en pilotage acrobatique !

Merci pour votre compréhension.

Pour la santé de tous, merci de respecter les gestes barrières et le port du masque.