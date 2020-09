SICTOM Pézenas-Agde - Sébastien Frey rencontre les agents sur les différents sites

Sébastien Frey rencontre les agents du SICTOM Pézenas-Agde

Suite à son élection à la présidence du SICTOM Pézenas-Agde le 17 août dernier, Sébastien Frey rencontre les agents sur les différents sites : un message fort et engagé.

« Le SICTOM ce n’est pas que la collecte et le traitement des déchets, nous sommes dans l’action et pleinement engagés dans l’économie circulaire », annonce Sébastien Frey lors de son allocation devant les agents administratifs, ce lundi 31 août à Nézignan-l’Evêque. Le Président qui a également rencontré les agents du quai de transfert d’Agde quelques heures plus tôt, invite à « faire vivre le travail d’équipe » en proposant de « continuer d’améliorer l’action du SICTOM, d’ores et déjà reconnu pour ses compétences et son service public de qualité ».

Une mission « très importante » qui doit se déployer sur tout le territoire, composé des 58 communes et de ses 130 000 habitants permanents : « Nous devons faire entendre à nos populations que le SICTOM est un acteur de la Transition écologique, les inviter à oeuvrer ensemble, à agir pour notre environnement, au-delà de la simple gestion des déchets. C’est la plus belle façon de préparer l’avenir de nos enfants. »

Entouré des vice-présidents et élus délégués, Sébastien Frey terminera le tour des services par la rencontre des agents de déchèteries prévue le 16 septembre prochain. Réitérant son fort engagement sur les questions environnementales, circulaires et vertueuses, le Président conclut : « Notre mission, celle des agents, a du sens. Je suis heureux d’être le Président du SICTOM. »