FLORENSAC - Le département chez "Les Vignerons de Florensac" : L'irrigation au cœur des discutions

Le président du département Kléber Mesquida ne pouvant pas se déplacer, s'était fait représenter par la conseillère du canton Julie Garcin-Saudo pour la traditionnelle tournée des caves. Le maire Vincent Gaudy, qui est aussi conseiller départemental, avec le président de la cave Marc Carda et le directeur Stéphane Rauques, recevait la délégation départementale ce mardi 1er septembre dans le caveau du complexe viticole de Vinipolis.

N'ayant pas de besoin particulier à transmettre au président Mesquida, Marc Carda a fait état du bon travail produit par les coopérateurs et d'une récolte qui s'annonce meilleure par rapport à l'année passée, avec des produits dans un état sanitaire plus que correct. Les points importants ayant été relevés, la discussion s'est très vite dirigée vers l'irrigation du vignoble.

Etant le domaine de Bruno Chaves (le monsieur eau du département), celui-ci a donné toutes les explications sur les travaux engagés par BRL, depuis maintenant trois ans, à partir du canal Aquadomitia et qui devraient dans un futur proche permettre l'irrigation des vignes. Le réchauffement climatique étant, avec des précipitations en baisse et des cépages qui demandent de l'eau, les vignerons du canton attendent avec impatience un apport en eau afin de palier au stress hydrique de la vigne. Il n'est pas question que l'on assiste les pieds de vigne, le but est de donner juste ce qu'il faut en irrigation, pour laisser la plante s'enraciner plus profondément ce qui donnera tout le caractère aux fruits pour faire un bon vin.

«Les travaux suivent leur cours normal, le cahier des charges est prêt pour les retenues d'eaux, il suffit de trouver qui va payer» affirme Bruno Chaves.

La commune de Florensac et son maire sont prêts à faire les efforts nécessaires afin que le projet voit le jour à condition que Pomérols, Pinet et Florensac en soient les premiers bénéficiaires.