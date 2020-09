SERIGNAN - La ville en septembre

Lorsqu’on arrive sur Sérignan, on voit d’abord le clocher, posé au-dessus des maisons en pierre.

Au loin, quand le temps est clair, il y a les montagnes, Pyrénées ou Caroux. Elles entourent la plaine du Languedoc d’un côté, la mer se chargeant de finir d’encercler nos vignes et nos villages.

Septembre est là. On peut encore aller à la plage, il fait bon en journée et l’eau n’est pas encore trop fraîche. C’est aussi l’une des meilleures périodes pour se balader, en mer ou au bord de l’étang de la Maïre, aux Orpellières, dans les chemins de vigne, ou encore en navigant doucement sur l’Orb.

Septembre, c’est aussi c’est le moment où la vie revient à ses habitudes. On retrouve le calme, la sérénité dans nos rues. Sur nos marchés, les producteurs du coin vendent les derniers melons. Les aires de jeux accueillent les enfants à la sortie de l’école, et le soir les terrasses des bars et restaurants permettent de passer d’excellentes soirées dehors, devant des assiettes de qualité.

L’été indien arrive à Sérignan et avec lui, les belles lumières reviennent. Le matin, les couleurs vives sont mises en valeur par les premiers rayons du soleil, crus, ardents, créant des contrastes forts entre ombre et soleil. En fin de journée, les lueurs oranges et roses habillent chaleureusement nos paysages naturels. Cette ambiance nous suivra tout l’hiver, ça fait partie des belles compensations à la fraîcheur qui revient. La qualité de la lumière signe le Sud de la France, ce Sud qui a attiré et attire encore les peintres en quête d’inspiration et de beauté.

Nous avons la chance de vivre dans un territoire exceptionnel.