SERIGNAN - Album photo de la rentrée

Nos trois écoles communales sérignanaises ont ouvert leurs portes hier : l'école maternelle Ferdinand Buisson, les écoles primaires Paul Bert et Jules Ferry.

Les petits Sérignanais ont découvert leur nouvel enseignant, leur nouvelle classe, et pour certains leur nouvel établissement. C'est un moment fort pour eux : les équipes étaient là pour les accueillir, les guider, les encadrer et faire en sorte que tout se déroule au mieux et que cette rentrée soit un moment rassurant et joyeux.

L'émotion était présente chez tous : parents ou grands-parents, enfants, institutrices et instituteurs, agents de la ville, atsems, animateurs, directeur et directrice, élus de la ville.

Voici quelques photos de cette rentrée 2020/2021, sous le soleil et avec des sourires !