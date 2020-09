PINET - OUI ! A nous le travail, à eux la critique ! par Gérard Barrau

A EUX LE TRAVAIL, A NOUS LA CRITIQUE !

Cette phrase prononcée par un candidat de l’opposition juste après la proclamation des résultats du 1er tour de l’élection municipale du 15 mars, qui a vu le Maire sortant réélu, se révèle prémonitoire selon Gérard BARRAU : « en effet, nous constatons avec mon équipe un manque flagrant de cohérence dans les propos et le positionnement de l’opposition sur les grands sujets qui intéressent la commune. Si seulement les opposants actuels, qui faisaient partie de la majorité sur le dernier mandat, avaient mis autant d’énergie dans leurs délégations respectives à œuvrer pour le village qu’ils n’en mettent actuellement pour freiner les projets, Pinet aurait pu avancer encore plus, et réellement « autrement ». Avoir des idées c’est bien, les mettre en œuvre c’est mieux. C’est la raison pour laquelle j’ai préféré renouveler une partie de l’équipe pour m’entourer d’adjoints et de conseillers motivés, positifs, compétents, qui pensent avant tout à faire grandir Pinet plutôt que d’être en perpétuelle campagne... de communication ».

Au Maire réélu de poursuivre : « Alors c’est vrai, nous travaillons pour mettre en œuvre notre programme. Après avoir géré la crise sanitaire et mis en place des actions opérationnelles auprès des plus fragiles, nous avons créé les conditions nécessaires à une reprise de l’enseignement à l’école primaire et maternelle, avec un encadrement (professeurs, personnel d’entretien des bâtiments et de la restauration scolaire, ATSEM) qui a su s’adapter remarquablement aux circonstances pour permettre aux parents de reprendre le travail sereinement. Dans un contexte de désertification médicale qui touche nos territoires, notre Forum Médical a ouvert le 3 août (2 mois de travaux) afin d’accueillir le premier médecin généraliste. Nous avons modernisé les outils et les process internes afin de permettre aux parents usagers des services périscolaires de faciliter leurs démarches de réservation et de paiement de la restauration scolaire via un « portail familles » qui leur est exclusivement dédié. Nous avons débuté la réfection des chemins ruraux et communaux, mis en place les lundis de terroirs (en partenariat avec Laurent GAUJAL, la chambre d’agriculture et l’Agglo), entamé des travaux de rénovation des vestiaires du stade et de la buvette du Club de football, du terrain de pétanque et bientôt des jardins communaux. Nous avions à cœur d’agir afin de rattraper le retard occasionné par le COVID-19 et je crois pouvoir dire que les premiers résultats sont palpables et bénéfiques pour notre village.

En ce qui concerne le recours au tribunal administratif, ceux qui connaissent le contexte local savent que certains sont prêts à utiliser tous les moyens, y compris juridiques et calomnieux, afin d’assouvir des ambitions personnelles. Alors oui, à NOUS LE TRAVAIL, A EUX LA CRITIQUE !».