BESSAN - Une superbe expo sur les fondements de la IIIe République en mairie de Bessan

Conséquence du contexte sanitaire actuel, il y a eu peu de monde pour le vernissage de l’exposition Des hommes et des lois, actuellement visible dans la salle des portraits de l’hôtel de ville, ancienne salle du conseil municipal. Fruit de la passion et du travail de Ronny Despature, conseiller municipal chargé de la valorisation culturelle, l’exposition permet de mieux comprendre les contributions de la IIIe République.

En effet, il y a cent-cinquante ans, le 4 septembre 1870 précisément, la IIIe République était proclamée en France. Cette République se raconte et s’explique aujourd’hui à travers la richesse, la profondeur et la complexité que constitue ce volet essentiel de la France contemporaine, tant dans sa modernité sociale que culturelle.

Un événement que Ronny Despature a souhaité mettre en avant avec une exposition très documentée, dans lequel Bessan fait partie. Surmontant plusieurs crises politiques sérieuses comme l’affaire Dreyfus, elle établit la liberté d’opinion et d’expression des citoyens, les lois Ferry sur l’école laïque et gratuite ou encore la loi de 1901 sur la liberté d’associations.

Accessible en libre accès aux jours et heures d’ouverture de l’hôtel de ville, l’exposition est visible jusqu’au 3 octobre prochain. Comme l’ont dit Ronny Despature et Emilie Féliu, adjointe au maire chargée de la culture, le public est invité à découvrir ces grandes lois et ces grands hommes qui, par leur force idéologique, ont transformé la France jusqu’à aujourd’hui.