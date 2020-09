BESSAN - Un atelier prévention et éco-conduite à destination des seniors

A l’initiative du centre communal d’action sociale, deux ateliers de sécurité routière sont organisés pour les seniors le mardi 22 septembre prochain. Par groupe de dix personnes (un atelier en matinée et un atelier l’après-midi), ces ateliers proposés par la Poste et animés par l’association « Capsecur » se tiendront à la salle Raymond Devos, en respect des règles sanitaires.

Dans le partage et la convivialité, les objectifs sont clairs : mise à jour des connaissances du code de la route, comportements à adopter pour une conduite responsable, prise de conscience des distances de freinage et de l’importance du temps de réaction… Au programme : interventions de l’animateur et courts exercices de simulateur de conduite.

Pour participer à cet atelier en partenariat avec le centre communal d’action sociale de la ville, il suffit de s’inscrire auprès de Sandrine Hautcoeur en mairie. Contact : 04 67 00 81 81 ou s.hautcoeur@bessan.fr.