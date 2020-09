BESSAN - Loïc Benezech propose ses services pour des travaux forestiers et agricoles

Passionné depuis son plus jeune âge par les travaux forestiers et l’agriculture en général, le jeune Bessanais Loïc Benezech a décidé de se lancer et de faire de sa passion un métier. Formé après de longues semaines de formation aux techniques d’abattage en sécurité, il met désormais son savoir-faire et ses connaissances au service des particuliers comme des professionnels.

Depuis quelques semaines seulement, il propose ses services pour les travaux agricoles et forestiers comme le travail de la vigne, celui des oliviers, le débroussaillage et bien plus encore comme la tonte, le débardage ou encore l’entretien de ruisseaux… Pour tous renseignements complémentaires ou pour toute demande de devis, il suffit de le contacter au 06 20 86 17 28.