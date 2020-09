Pour vaincre sa timidité , s'affirmer, se faire confiance, oser, travailler sa voix, sa respiration, sa mémoire, son imagination, développer sa concentration, découvrir ou redécouvrir des textes et des auteurs, se détendre et oublier le stress de la vie quotidienne , venez rejoindre un groupe bienveillant et sympathique autour de Martine Bastouil, animatrice et directrice artistique des Amis du Cheval Marin.

Les cours ont lieu à l'école Jules Verne, avenue des Cantinières au Cap d'Agde. (Dans les règles sanitaires imposées).

Atelier théâtre pour adultes à partir de 18 ans . Première séance gratuite reprise prévue le 23/09/2020.

Contact et renseignements au 0674924271 martinebastouil@gmail.com