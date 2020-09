BASSIN DE THAU - Plus de 100 animations de septembre à décembre 2020

Les activités du réseau CPIE Bassin de Thau et de nos partenaires ont été fortement perturbées en raison de la crise sanitaire. Cette situation, que nous espérons exceptionnelle, nous fait prendre conscience de la fragilité du monde qui nous entoure et de toutes les choses à découvrir et à préserver. Pour cela, nous avons mis en place une programmation exceptionnelle de septembre à décembre 2020 à travers le Livret [PRENEZ L’AIR].

Ce livret contient une centaine d'animations ouvert à tous et à toutes pour émerveiller au patrimoine naturel et culturel, et donner le pouvoir d’agir autour des défis de demain (changement climatique, écomobilité, agriculture durable, sciences participatives...). La programmation est téléchargeable sur www.bit.ly/prenezlair

Nous vous rappelons que ce dimanche 6 septembre, de 9h à 12h, aura lieu un grand ramassage déchets au Mourre Blanc à Mèze, organisé par le CPIE Bassin de Thau, le Comité Régional de Conchyliculture de Méditerranée et Sète Agglopôle Méditerranée. Le ramassage sera suivi d'un apéritif de 12h30 à 14h en présence d'élus locaux.