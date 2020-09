SERIGNAN - Associations : les infos sont en ligne

La Journée des Associations a malheureusement dû être annulée. Elle constitue pour grand nombre d'entre nous le rendez-vous qui permet de définir les activités que feront nos enfants, ou encore celles dans lesquelles nous souhaitons nous investir pour l'année à venir.

Aussi, si vous souhaitez plus d'informations sur les jours et horaires des cours et activités proposées, sur les modalités d'inscriptions, sur les tarifs proposés, rendez-vous ici : www.ville-serignan.fr/annuaires/annuaire-des-associations

Vous y trouverez toutes les coordonnées et informations nécessaires pour faire votre choix.