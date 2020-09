VILLENEUVE LES BEZIERS - Les petits villeneuvois ont repris le chemin de l’école

Mardi 1er septembre les petits villeneuvois ont repris le chemin de l’école.

Parents et enfants ont été accueillis par le directeur, Laurent Fafeur, et l'équipe enseignante en présence de Fabrice Solans, maire de Villeneuve-lès-Béziers et de Christophe Ermolenko, conseiller municipal délégué aux écoles, qui tenaient à partager ce moment important et leur souhaiter une bonne rentrée et de belles réussites.

L’école et la municipalité, contraintes à de nouvelles directives sanitaires consécutives à la COVID-19, ont fait le nécessaire afin que cette rentrée des classes se déroule dans les meilleures conditions. Les services techniques ont procédé à la matérialisation au sol d'un sens de circulation. Les entrées/sorties des élèves différenciées : rue des lilas pour les maternelles et rue des mimosas pour les enfants de l’élémentaire et les horaires échelonnés.