AGDE - L'agglo entame des travaux de renaturation des berges du ruisseau des Courredous

Au titre de la compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), l’Agglo entame des travaux de renaturation des berges du ruisseau des Courredous à Agde.

Cette première phase de travaux a été marquée par le démantèlement de la station d’exhaure et l’évacuation de son énorme vis ! L’effacement de cet ouvrage va permettre d’améliorer le transit sédimentaire et piscicole du ruisseau. Dans un 2e temps, les berges du ruisseau seront adoucies et des arbres seront plantés afin de favoriser le développement de la biodiversité dans ce lieu.

Le montant des travaux est estimé à 108 000 €, financés par le Département (33.33%), le Fonds Européen de Développement Régional (26.85%), la Région Occitanie (19.82%) et l’Agglo (20%).