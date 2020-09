AGDE / VIAS - Travaux d’entretien des berges dans la zone humide des Verdisses

Programme de restauration et d’entretien des Verdisses : les travaux démarrent !

Les équipes du service de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI) de l’Agglo entament des travaux d’entretien des berges de 6 ruisseaux dans la zone humide des Verdisses : Ils évacuent les arbres morts, nettoient les abords et débroussaillent quand cela est nécessaire.

Afin de reconstituer ce milieu naturel, différentes espèces végétales seront ensuite plantées sur près de 16 km de berges.

D’un montant global de 261 600 €, ce chantier est financé par l’agglo (20%), la région Occitanie (13.57%) et l’Europe via le Feder (66.43%) - sa durée est estimée à 4 ans.

La zone humide des Verdisses située sur les communes d’Agde et de Vias va faire l’objet d’un important programme de travaux.

Ces aménagements visent à restaurer et à entretenir la végétation des berges de 6 ruisseaux : le grand Rudel, la Salamanque, le Montmorency, le Murier, le Bout du pont, le Contre canal.

Les équipes agglo de la GEMAPI vont intervenir sur 16 km de berges. Des espèces végétales, telles que le frêne commun, l’aulne glutineux ou le tamaris seront plantées sur le haut des berges afin de reconstituer ce milieu naturel. Un volet sur la gestion des « espèces exotiques envahissantes » sera mis en place avec notamment un partenariat avec les chasseurs Agathois pour limiter l’invasion de ragondins.

Ce chantier, qui démarre ce lundi 24 août est échelonné sur 4 années. Estimé à 261 600 €, Il est financé par l’agglo (20%), la région Occitanie (13.57%) et l’Europe via le Feder (66.43%).



Au sujet des Verdisses

Le secteur des Verdisses bénéficie d’un Périmètre de Protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels. L’objectif est de réintroduire de la diversité agricole, d’entretenir les paysages et le système hydraulique, et de créer un espace de vie pour tous les acteurs en partenariat avec les associations locales et les quelques 200 propriétaires des parcelles.



Cette zone humide est riche en espèces naturelles et végétales. Ainsi, la Cistude d’Europe, petite tortue d’eau douce, ou le Guêpier d’Europe, petit oiseau aux couleurs remarquables y vivent depuis toujours. Mais pas seulement. Les hommes y travaillent l’agriculture. Cette plaine de 600 ha abrite également un système hydraulique exceptionnel, dû à la présence de nombreuses roubines et de puits artésiens.