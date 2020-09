MARSEILLAN - Le Club de Yiseishindo/Goshindo Marseillanais fait sa rentrée

La reprise du Club se fera le Mercredi 16 Septembre 2020 à la Salle Mjc 19H30/21H00, ensuite tous les mercredis a la même heure et tous les samedis (hors vacances Scolaires) au Dojo Municipal de 14H15/17H00

Inscription Annuelle 78 euros l'année, Licences et diverses affiliations, .(Voir Affiche.)

Nous pratiquons

Le Yiseishindo La pratique du Yiseishindo, méthode globale d’arts martiaux internes et externes, permet de développer l’efficacité dans l’harmonie et le relâchement. Cette discipline permet de travailler des techniques inspirées du Karaté, Kobudo, Lai Do, Goshin Do, Jujutsu Brésilien, Yichuan, Qiquong et Taichi, Kung-Fu, Shinjiryu, Self-défense, Canne de protection, sans compétition, dans une idée de synthèse de ces différentes disciplines, sans avoir la prétention de les remplacer dans leur spécificité. Nous offrons la possibilité de pratiquer l’union du corps et de l’esprit, de l’interne avec l’externe, sans négliger aucun de ces deux aspects qui font la voie royale des Arts Martiaux.

Le Goshindo : Voie de la protection de soi-même. Méthode de self-défense. Plusieurs systèmes développés dans le dernier tiers du Vingtième siècle à travers le monde à partir de techniques de Karaté, Aïkido et Judo, revendiquent cette appellation.

Le Goshindo tire son originalité des nombreuses clefs, projections, des étranglements, des formes de contrôle, mais aussi des frappes et des mouvements en rotation qui y sont enseignés. Il comprend également le travail des armes comme le bâton court (Jō), le couteau (Tantō), la matraque (Keibo)

ENCADREMENT technique du CLUB :

David Casanova CN2èm Dan FEKAMT, CN 2èm Dan Défense Personnelle, Instructeur Yiseishindo/Goshindo FFST/ACCAM, Master Yiseishindo ACCAM, Dif Tambo, Dif Bâton télescopique, Dif Tonfa.

Garnier Lionel CN1er Dan FEKAMT, CN 1er Dan Défense Personnelle , Aide- Instructeur Yiseishindo ACCAM, CTE1 Tambo, Dif Tonfa, Dif Bâton.

Bernier David CN1er Dan Dojo de france judo, Ceinture Marron Yiseishindo FEKAMT, Aide Instructeur ACCAM, CTE1 Tambo.

Contact: Président David Casanova Tel: 0670962010

Email: casanova.david@outlook.com

Page FB GOSHINDO/YISEISHINDO MARSEILLANAIS SELF DEFENSE

DIF= Diplôme d'intructeur Fédéral

FEKAMT= Fédération Europèenne de Karaté Do et Arts Martiaux Traditionnels

ACCAM= Académie des Clubs de Cultures et Arts Martiaux Traditionnels

FFST= Fédération Française Sportive et Travailliste ( reconnue par le Ministère des Sports).