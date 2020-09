COVID-19 - Le nombre d'hospitalisations et de réanimations continuent de croître en Occitanie

+ 471 cas positifs en moyenne par jour en Occitanie depuis le 28 août 2020.

La démultiplication des lieux de dépistage et l'accès aux tests pour tous sans ordonnance ont permis d'accroître très fortement le nombre des dépistages réalisés chaque jour dans notre région. À ce jour, 3 294 cas positifs sont dénombrés par les équipes de l’ARS.

L’importance de la mobilisation de tous les acteurs du dépistage

Ces capacités de dépistage démultipliées sont actuellement confrontées à une forte fréquentation, de nombreuses personnes sollicitant en particulier les laboratoires de biologie médicale pour réaliser un test de dépistage.

Pour faire face à cette situation, une priorisation a été déterminée au plan national pour assurer une prise en charge plus rapide des situations les plus à risque de diffusion du virus. Cette priorisation permet une réduction des délais pour l’accès au prélèvement et le rendu des résultats pour les situations les plus critiques, afin de mettre en place rapidement l’isolement des cas confirmés et la quatorzaine des personnes contacts à risque.

Les personnes prioritaires pour les tests

• Les personnes qui présentent des symptômes et une suspicion de COVID-19.

• Les personnes qui ont été en contact à risque avec un cas confirmé.

• Les personnes identifiées par l’autorité sanitaire dans le cadre d’un dépistage organisé autour d’un cluster dans une collectivité, une communauté ou en lien avec un évènement donné.

Les priorisation des résultats

• Délai de 24h à 48h après prélèvement pour les situations liées à un risque particulier identifié. Il s'agit d’examens à visée diagnostique.

• Délai de 72h et plus après prélèvement pour les dépistages préventifs (personnes incitées à se faire dépister, personnes de retour ou en partance pour l'outre-mer ou l'étranger, etc.).