BEZIERS - BERENGERE KRIEF "Amour" le Jeudi 2 décembre 2021 à 20 H 30 au Zinga Zanga

BERENGERE KRIEF "Amour"

Jeudi 2 décembre 2021 à 20 H 30

Zinga Zanga

Comme son nom l'indique ce spectacle va parler essentiellement… d'amour.

AAAAAAAH L’amour ! oui ça peut faire tarte dit comme ça, mais moi ça me fascine !

C’est mon sujet préféré !

Sa beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête des sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête? Peut-on se faire des films et se prendre des vents en série ? Pourquoi quand on donne son coeur on finit par se prendre la tête ?

J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions de syndic autant je suis la Secrétaire Générale de tous les débriefs du love ! C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça qu’on se rencontre.

Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter.

Hâte de vous retrouver !

Tarif : 36 € Place numérotée

