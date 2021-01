LE CAP D'AGDE - Spectacle Tzigane de Petia Lourtchenko le dimanche 24 janvier 2021 : PLACES A GAGNER

Tzigane de Petia Iourtchenko / danse - musique

le dimanche 24 janvier 2021 à 17h

PALAIS DES CONGRÈS CAP D'AGDE MÉDITERRANÉE

>> chorégraphie Petia lourtchenko

>> collaboration artistique Johanna Boyé

>> scénographie Nathalie Rigaux-Ortenz

>> avec Maxim Campistron, Alissa Doubrovitskaïa, Petia Iourtchenko, Cécile Joseph, Mary Landret, Simon Renou, Kevin Souterre, Angélique Verger, Lilia Roos-Dalskaïa et Frederick Fraysse (contrebasse), Dario Ivkovic (accordéon), Pascal Rondeau (guitare)

>> production ZD productions, Atelier Théâtre Actuel, Sesam prod'

Petia Iourtchenko, Johanna Boyé, confrontation entre tradition et modernité. De cette rencontre étincelante surgit un univers qui réinvente et revisite les idées reçues sur ce peuple nomade. C’est au travers d’une dizaine de tableaux que nous vivons un voyage initiatique et poétique entre danse et théâtre, entre liberté et fascination; des rencontres de femmes fières, impudentes, lascives et passionnées qui nous évoquent Carmen ou encore Esmeralda, et d’hommes bagarreurs, jaloux et possessifs ; un voyage rythmé par le son des chaussures martelant le sol, les volants des jupes virevoltantes et la voix chaude et enivrante de la chanteuse Lilia Roos-Dalskaïa accompagnée de ses musiciens.