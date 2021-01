LE CAP D'AGDE - Spectacle Le Tour du monde en 80 jours le dimanche 31 janvier 2020 : PLACES A GAGNER

Le Tour du monde en 80 jours

dimanche 31 janvier 2021 à 17:00

PALAIS DES CONGRÈS CAP D'AGDE MÉDITERRANÉE

D'après Jules Verne, adaptation Sébastien Azzopardi et Sacha Danino

>> mise en scène Sébastien Azzopardi

>> assisté de Romain Canard

>> avec Stéphane Giletta, Richard Delestre, Alexandre Guilbaud, Augustin de Monts, Margaux Maillet ou Morgane Cabot

>> production LesTournées du Palais Royal, Compagnie Sébastien Azzopardi

Attachez vos ceintures !

Le très britannique Phileas Fogg et son valet, Passepartout, un Français aussi râleur que généreux, lancent en 1872 un pari insensé : faire le tour du monde en 80 jours.

C’est le mariage fou entre OSS117 et les Monty Python. C’est la traversée délirante des 4 continents et de tous les océans du monde. Ce sont 5 acteurs complètement cinglés. C’est le premier spectacle flashé à 210 sur l’autoroute. Et c’est surtout 10 ans de succès et plus de 3 000 représentations.

LIEU

Palais des congrès _ Cap d'Agde Méditerranée

Rond Point du carré d'as

34300 le Cap d'Agde

09 71 00 34 34

contact@palaisdescongres-agde.fr

https://www.congrescapdagde.fr

RENSEIGNEMENTS

Direction des affaires culturelles

Maison du coeur de ville

Rue louis bages

34200 Agde