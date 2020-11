LE CAP D'AGDE - Le Palais des Congrès accueille la pièce de théâtre Panique au Ministère

Pièce de théâtre "Panique au Ministère"

au Palais des Congrès du Cap d'Agde

Pour fêter ses dix ans, la comédie culte de Jean Franco et Guillaume Mélanie fait peau neuve.



Une toute nouvelle équipe d'actrices et d'acteurs, tous plus déjantés les uns que les autres, est fin prête à semer à son tour la panique au Ministère.



Gabrielle Bellecour est la Chef de cabinet du Ministère de l'Education Nationale. Entre Louis, son ministre complètement largué, Cécile, son énergique mère croqueuse d'hommes, et Sara, sa fille en quête d'indépendance, elle n'est pas beaucoup aidée !



L'apparition dans sa vie d'Éric, jeune homme de ménage du Ministère, 25 ans à peine, va faire voler en éclats son petit monde.



Auteur : Jean Franco, Guillaume Mélanie

Artistes : Rebecca Hampton, Philippe Chevallier, Julie Arnold

Metteur en scène : Guillaume Mélanie

En raison des conditions sanitaires actuelles et du couvre feu en vigueur, la pièce initialement programmée le samedi 14 novembre 2020 à 21h00 est reportée au dimanche 15 novembre 2020 à 15h00.



Tarifs : 30 euros, réduit carte Mirabelle et carte du COS Mairie d'Agde et Cahm : 27 euros



Billetterie : BilletReduc.com et Office de Tourisme Cap d'Agde Méditerranée et le soir du spectacle au Palais des Congrès

