LE CAP D'AGDE - Le nouveau Centre de Sécurité Publique bientôt en service

Après le premier poste de police commun entre police municipale et police nationale en centre ville d'Agde, ce partenariat agathois entre l'État et la municipalité se poursuit au Cap d'Agde avec la construction d'un poste de police commun. Il ouvrira ses portes le 2 novembre.

Quelques jours avant son ouverture, Annabelle Challiès, Commissaire de police et Gilles d'Ettore, Maire d'Agde, sont venus faire un point sur l'avancée des travaux et le niveau d'équipements de ce CSP, Centre de Sécurité Publique.

Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas filmé la configuration des 800 m2 dédiés à la sécurité de la population.

LE CSP recueillera la centralisation des caméras de vidéo protection

Outre l'accueil du personnel et des brigades spécialisés de la police municipale et de policiers nationaux, le bâtiment accueille un mur d'images de 27 écrans retranscrivant les scènes filmées en direct et enregistrées par les 135 caméras de vidéo protection installées sur l'ensemble de la commune. Derrière ces écrans, du personnel formé dont le plupart relève du statut de travailleurs handicapés viennent ainsi orienter, jour et nuit, de manière dynamique et précise les patrouilles de police déployées sur le terrain.

Un bel outil de plus d'un million d'euros qui devrait permettre de conforter les bons résultats déjà engrangés ces dernières mois.

