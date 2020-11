ASTROLOGIE - Amour, santé, travail, famille, que vous réserve la semaine du 02 novembre ?

Désormais dans Hérault Tribune, vous trouvez tous les dimanches les prévisions astrologiques de la semaine qui débute.

Découvrez si les planètes vous sont favorables dans les domaines de l'amour, l'argent, la santé, le travail et la famille accompagné d'une citation hebdomadaire.

BÉLIER

Amour

Couples : Vos rapports avec votre conjoint ou partenaire manqueront de cordialité. Il faut dire que vous mènerez une vie sociale et professionnelle très active, et que vous ne serez pas très souvent chez vous. Bref, votre partenaire se sentira plutôt délaissé. Faites tout votre possible pour lui faire comprendre que vous tenez vraiment à lui.



Célibataires : Vous connaîtrez, au cours de cette période, d'intenses moments de bonheur amoureux absolu, et d'autres où le doute s'installera. Essayez de voir plus clair en vous et ne vous mettez pas inutilement martel en tête. Certes, des éléments extérieurs vous feront tout craindre, mais avec un peu de bon sens et de diplomatie vous devriez trouver rapidement le bon chemin. Ne vous laissez pas emporter par des sentiments contradictoires et sans fondement.



Argent

Le climat planétaire sera instable et nullement favorable à des investissements importants. Ne vous fiez pas à l'embellie qui semble se manifester : elle est trompeuse et en tout cas trop fugitive pour être mise à profit.



Santé

Le Soleil vous vaudra un bon dynamisme. De plus, l'influence de Jupiter va donner le top départ à une période protégée sur le plan santé. Si vous souffrez d'une maladie chronique, cette planète va sûrement vous aider à trouver un meilleur traitement.



Travail

Quelle que soit votre situation ou votre profession, des améliorations sont en vue. Mais ne vendez pas trop tôt la peau de l'ours. Appliquez-vous d'abord très consciencieusement à vos tâches quotidiennes : ce sera la meilleure façon de préparer la voie au succès.



Famille

Vous serez très mal inspiré par Uranus en mauvais aspects au cours de cette période. Des perturbations sont donc à prévoir au sein de la famille. Essayez d'éviter les conflits en faisant preuve de plus de diplomatie et de tolérance qu'à l'accoutumée.



Citation de la semaine

"Qui parle sème, qui écoute récolte" (proverbe persan).

TAUREAU

Amour

Couples : Période extrêmement favorable à la vie conjugale, sous la houlette de Vénus bien aspectée. Intensité accrue de vos échanges amoureux. Vous vous attacherez à clarifier tout malentendu. Une grande complicité s'installera entre vous et votre conjoint ou partenaire.



Célibataires : Les très beaux aspects astraux de la période seront propices aux passions, à la ferveur amoureuse, à une grande joie de vivre. Vous vous sentirez d'humeur plus conquérante. Et si vous ne voulez pas engager votre foi amoureuse de manière totale, vous trouverez beaucoup de charme aux aventures sentimentales qui se présenteront.



Argent

L'immobilier ne sera pas des plus favorables aux natifs du signe durant cette période. Il pourrait réserver bien des imprévus et des surprises négatives. Le moment ne sera donc pas indiqué pour acheter un appartement ou une maison ; attendez des circonstances plus favorables.



Santé

Avec Mars bien aspecté, vous bénéficierez d'un meilleur équilibre énergétique que dernièrement. Jupiter sera, lui aussi, dans l'ensemble favorable, protégeant votre santé générale et vous dotant d'un bon moral. Attention simplement à la gourmandise, votre péché mignon : Jupiter risque de décupler votre tendance habituelle à abuser de la bonne chère.



Travail

Les aspects astraux de la période seront plutôt neutres. Mais s'il n'y a rien de spectaculaire à signaler, la période sera quand même assez bonne pour améliorer la qualification professionnelle et pour progresser. Une certaine chance dans les concours et les examens d'admission semble probable.



Famille

Si vous avez des enfants, vous devrez essayer d'être disponible. Il est possible que l'un d'eux ait besoin de votre attention et de votre aide.



Citation de la semaine

"L'homme de bien ne se dispute avec personne et, autant qu'il le peut, en empêche les autres" (Épictète).

GÉMEAUX

Amour

Couples : Nombre de natifs mariés du signe vivront dans un climat passionnel frisant presque le délire amoureux. Excellente entente sensuelle avec le conjoint ou partenaire. Pour d'autres, c'est au niveau psychique, spirituel ou artistique que se réalisera une entente remarquable.



Célibataires : Vous arriverez à vous décider au sujet d'une relation amoureuse. Il n'y a rien en soi de répréhensible à viser haut et à désirer un partenaire apportant des avantages sociaux ou matériels. Cependant, êtes-vous sûrs d'être à la hauteur de ce que vous croyez être en droit d'obtenir ? Posez-vous clairement cette question.



Argent

Avec cet aspect de Neptune, vous devrez faire un effort pour garder la tête sur les épaules et pour ne pas vous lancer dans des entreprises irréalistes qui risquent de vous faire perdre beaucoup d'argent.



Santé

Côté vitalité, on doit noter simplement que vous aurez tendance à pousser très loin les limites de votre résistance. Sachez reconnaître les bornes à ne pas franchir. Ne lancez pas de défi déraisonnable à votre organisme, et accordez-vous suffisamment de sommeil.



Travail

Dans le domaine professionnel, les bonnes occasions vous viendront surtout de l'extérieur. Vous aurez donc intérêt à cultiver cette fois les relations qui peuvent vous ouvrir des portes. Vos efforts seront ainsi plus payants et vous pourrez élargir votre champ d'action.



Famille

La vie au foyer pourra être mise en danger si vous n'arrivez pas à vous affranchir rapidement de l'emprise de votre mère ou d'une autre personne de votre propre famille, surtout si elle agit de manière abusive et se conduit chez vous comme en terrain conquis. Protégez votre espace vital ; soyez intransigeant à ce sujet.



Citation de la semaine

"Il suffit de l'emporter sur son ennemi ; c'est trop de le perdre" (Syrus).

CANCER

Amour

Couples : Ce climat planétaire favorisera davantage les relations paisibles que la passion débridée. Il est donc probable que votre vie de couple se poursuivra dans une certaine routine, où les questions liées à l'intendance du foyer seront dominantes.



Célibataires : Dans la vie amoureuse, la prudence sera nécessaire. Ne succombez pas aux charmes des belles paroles. Vous risquez d'être abusé car en ce moment vous serez très influençable. Réfléchissez bien ou prenez vos distances, ne vous engagez pas trop vite, sinon vous pourriez aboutir à une impasse totale.



Argent

Il sera temps de vous attaquer à vos sérieux problèmes de trésorerie. Si vous devez restreindre votre train de vie, cette décision sera moins dure à prendre cette semaine.



Santé

Le Soleil et Jupiter influenceront vos secteurs de santé. Vous ne manquerez donc ni de tonus, ni de joie de vivre. Mais ces astres subiront l'impact de Mars, ce qui risque de pousser bon nombre d'entre vous à des excès en tous genres, pouvant occasionner à la longue certains problèmes.



Travail

La planète Saturne en bonne position vous aidera à fournir de très gros efforts, à travailler comme un forçat tout en vous assurant un excellent jugement sur les gens et les événements. La période sera le moment parfait pour prendre une importante décision d'ordre professionnel, changer de travail, vous engager pour une mission ou pour signer un contrat.



Famille

Soyez prudent dans votre foyer. L'ambiance astrale vous inclinera sans doute à lâcher des paroles acerbes, ce qui pourrait provoquer des conflits parfaitement inutiles.



Citation de la semaine

"Qui a beaucoup d'argent et pas d'enfants, il n'est pas riche ; qui a beaucoup d'enfants et pas d'argent, il n'est pas pauvre" (proverbe chinois).

LION

Amour

Couples : Les occasions de vivre une charmante amourette seront nombreuses cette semaine. Vivant en couple, vous aurez un mal fou à résister à la tentation dévastatrice. Mais si vous cédez, la culpabilité risque de vous gâcher votre plaisir !



Célibataires : Vous allez, durant cette période, vous trouver en excellente position en ce qui concerne votre vie amoureuse. Cela vous redonnera des ailes, et vous risquez bien de butiner de fleur en fleur, sans même vous en rendre compte. Méfiez-vous de tout ce qui brille et ne lâchez surtout pas la proie pour l'ombre, même si l'on vous fait des promesses mirobolantes. Demeurez sur une prudente réserve malgré les bonnes paroles qui vous seront prodiguées.



Argent

Sous l'impulsion de Mars mal aspecté, vous éprouverez une envie pratiquement irrépressible de dépenser votre argent. Afin de prévenir une catastrophe, arrangez-vous pour vous mettre dans l'impossibilité de bourse délier - pas d'argent liquide sur vous, chéquiers et cartes de crédit mis sous clé, etc. Ou tâchez d'acheter utile, même si ce mot vous fait frissonner d'horreur.



Santé

L'ambiance astrale à forte coloration uranienne vous incitera cette semaine à vous rendre compte, avec une acuité particulière, que votre organisme est un instrument indispensable à la réalisation de tous vos projets, qu'ils soient d'ordre amoureux, professionnel, financier ou personnel. Alors, pensez à le ménager et à l'entretenir avec mille soins.



Travail

Les affaires ressembleront à un véritable champ de bataille ! Vous devrez, dès le départ, disposer avec le plus grand soin tous vos pions sur l'échiquier si vous voulez remporter les succès escomptés. Ensuite, allez de l'avant, sautez les obstacles. Mais restez réaliste et ne versez pas dans l'illégalité pour marquer des points sur vos concurrents.



Famille

Les planètes qui influencent les secteurs de votre thème liés à la famille, Uranus et Neptune, sont faciles à vivre. Vos relations avec vos enfants seront donc beaucoup plus harmonieuses que d'habitude. Bonne ambiance, aussi, avec vos parents.



Citation de la semaine

"Les plus courtes erreurs sont toujours les meilleures" (Pierre Charron).

VIERGE

Amour

Couples : Votre vie conjugale sera riche en péripéties. Certains d'entre vous seront au bord de la rupture. Des difficultés d'ordre sexuel viendront s'ajouter à d'autres problèmes. Mais des événements imprévus, et heureux, pourront venir tout faire basculer !



Célibataires : Vous ferez des rencontres amoureuses toniques cette semaine. Il faudra vous livrer à une sérieuse introspection pour savoir ce que vous souhaitez vraiment, avec qui vous acceptez de vous lier, sans vous laisser influencer par des considérations trop superficielles ou des motifs de convenance matérielle. En tout cas, vous aurez soif d'affection sincère.



Argent

Cette période verra une nette amélioration de votre situation matérielle. Vous pourrez effectuer des transactions profitables, à condition toutefois de choisir des placements sûrs. Une rencontre se révélera très utile.



Santé

Bon dynamisme en cette période. Mars, planète de l'énergie, vous influencera directement. Tous ceux d'entre vous qui ont eu des ennuis de santé vont enfin retrouver l'équilibre. En bien meilleure forme, vous gérerez sans difficulté votre capital énergétique.



Travail

Le climat neptunien favorisera à la fois le sens de la synthèse, l'apprentissage d'une bonne méthode de travail, la discipline, et aussi la curiosité intellectuelle et le désir d'apprendre. Son rôle sera positif non seulement sur le plan intellectuel, mais encore sur le plan manuel, en facilitant une assimilation rapide des techniques et l'obtention d'une qualification.



Famille

Risques de conflit avec des personnes plus âgées de la famille. Soyez un peu plus diplomate et plus tolérant. Reconnaissez qu'il est parfois difficile aux autres de comprendre vos motivations et vos agissements, car vous n'êtes pas toujours suffisamment transparent.



Citation de la semaine

"Celui qui mange seul son pain soulève son fardeau avec ses dents" (proverbe turc).

BALANCE

Amour

Couples : Les astres favoriseront une ambiance beaucoup plus sereine que d'habitude de votre vie conjugale. Profitez-en pour faire part à votre conjoint ou partenaire des idées qui vous obsèdent, des projets qui vous hantent, des désirs qui vous habitent. Vous verrez que l'autre sera enchanté de la confiance que vous placez en lui.



Célibataires : Vous vous sentirez tout à fait à l'aise avec la présence de Vénus dans votre Ciel. Vous accepterez avec humour toute nouvelle situation amoureuse difficile et saurez, grâce à votre souplesse insufflée par cette planète, vous adapter à merveille aux fantaisies du sort.



Argent

Avec le coup de pouce de la planète Uranus, vous ferez un grand pas vers la consolidation de votre situation matérielle. Vous ne ménagerez pas votre peine pour améliorer votre pouvoir d'achat, pour gérer avec rigueur vos finances. Tous vos efforts seront rapidement récompensés. Une petite chance aux jeux de hasard est probable.



Santé

Aucune planète n'affectera directement les secteurs de santé de votre thème. Votre résistance physique devrait donc être assez bonne. Si vous êtes en forme, votre dynamisme et vos défenses immunitaires seront sans faille. Si vous souffrez d'une maladie chronique, cette période devrait permettre une amélioration.



Travail

Votre vie professionnelle aura de grandes chances de s'exercer dans des conditions particulièrement favorables, harmonieuses ou sympathiques. Si vous recherchez un associé ou quelqu'un avec qui partager certaines chances dans le travail, l'occasion vous en sera donnée ces jours-ci. L'intuition devra vous guider efficacement.



Famille

Bonne entente avec les enfants. Vos relations avec eux seront plus étroites et plus amicales. Des oppositions sont toutefois possibles, mais votre savoir-faire pourra vous aider énormément dans ce cas.



Citation de la semaine

"Le doute est un démon bienfaisant" (T.H. Huxley).

SCORPION

Amour

Couples : Le Soleil en superbe aspect vous promet des moments pleins de complicité conjugale. Pensez à organiser un maximum d'activités en commun, ce sera le meilleur moyen de consolider votre entente ; pensez notamment aux loisirs.



Célibataires : Cet aspect de Neptune vous promet des amitiés amoureuses, des complicités sympathiques. Vous vous entendrez particulièrement bien avec un natif du Taureau ou du Scorpion. Mais méfiez-vous des natifs des Gémeaux et du Capricorne, qui risquent cette fois de vous entraîner dans certaines mésaventures ou vous causer quelques déceptions assez amères.



Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous serez enclin à vous lancer dans des opérations financières risquées. Il vaudrait mieux attendre encore quelques semaines, lorsque les influx planétaires deviendront nettement plus favorables.



Santé

Seul Uranus influera sur votre santé. Mais comme il sera plutôt harmonieux, vous devriez vous porter comme un charme : grande forme, bonne résistance et joie de vivre vous accompagneront, donc. Ceux d'entre vous qui sont suivis depuis longtemps pour une maladie chronique devraient bénéficier d'un nouveau traitement, mieux à même de les soulager.



Travail

Encore une fois, la planète Mercure vous soutiendra sur le plan professionnel et vous aidera à croire à votre réussite. D'un autre côté, la planète Saturne se fera votre alliée, aiguisant votre intuition. Grâce à elle, vous serez bien inspiré et prendrez les bonnes décisions sans toujours savoir exactement pourquoi et comment.



Famille

En famille, la qualité de vos relations sera un peu moins bonne que d'habitude. D'un côté, vous serez plus intransigeant ; et de l'autre, vos parents ou vos enfants se montreront plus exigeants. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin.



Citation de la semaine

"Le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise un autre homme" (Livre des Proverbes).

SAGITTAIRE

Amour

Couples : Uranus formera plusieurs aspects négatifs. Vous risquez donc de demander l'impossible à votre conjoint ou partenaire, et d'être étonné s'il ne parvient pas à vous satisfaire. Tâchez de vous montrer plus raisonnable, plus réaliste. Sachez qu'en amour, plus qu'en toute autre chose, il ne faut pas seulement demander, il faut aussi donner.



Célibataires : Vous aurez tendance à vous lier facilement et à vous détacher encore plus vite. Les amours simples vous sembleront ennuyeuses. Réfléchissez bien avant de vous décider afin de ne pas faire souffrir, et faites en sorte de ne pas lâcher la proie pour l'ombre.



Argent

Des occasions intéressantes devraient se présenter sur le plan financier. Ne les laissez pas échapper, car vous n'en trouverez pas d'autres de sitôt.



Santé

Vous serez d'accord avec Fontenelle pour penser que "la santé, c'est l'unité qui fait valoir tous les zéros de la vie". Et alors vous vous sentirez plus enclin à modérer votre ardeur et à ménager davantage votre organisme afin d'assurer à celui-ci un fonctionnement sans faille.



Travail

Dans le travail, n'hésitez pas à vous offrir ce qui pourra vous faire gagner du galon. Une belle garde-robe à la mode ne serait pas pour vous déplaire et pourrait vous aider à influencer favorablement les autres. Tenez compte de ce bon vieux proverbe indien : "Sois toujours bien habillé, même pour mendier". En tout cas, soignez votre look et, si possible, inscrivez-vous à un club privé.



Famille

Bonne ambiance en famille pour la majorité d'entre vous. Dopé par l'influence du Soleil dans votre signe, vous ferez preuve d'un dynamisme contagieux dont vos proches vont profiter. Attention toutefois à l'impact de Pluton, qui pourra valoir à quelques rares natifs des tensions imprévues en famille, soit avec leurs enfants, soit avec leurs parents.



Citation de la semaine

"Seule la hauteur fait ombre" (proverbe birman).

CAPRICORNE

Amour

Couples : Sous l'influence restrictive de Saturne, vous vous montrerez très exigeant envers votre conjoint. Vous aurez du mal à l'accepter tel qu'il est. Bien sûr, vous pouvez chercher à améliorer les choses, mais faites preuve d'un tact extrême et d'un bon sens des réalités.



Célibataires : Ne soyez pas trop tendre avec vous-mêmes dans le domaine amoureux. Vous connaissez la force de votre séduction, vous l'appréciez, mais n'en abusez pas. Songez qu'il est parfois plus facile de conquérir que de construire. Votre discernement devrait vous permettre de faire la part des choses.



Argent

Mercure en cet aspect va vous aider à augmenter vos revenus. Mais cette chance ne veut pas dire que vous serez à l'abri de difficultés. Vous risquez en effet de vous montrer très insouciant, de dépenser allégrement ces gains supplémentaires, et de faire preuve de négligence dans la gestion de votre budget !



Santé

Votre punch ne sera certainement pas amoindri par les aspects tortueux de Mercure, mais il demandera à être bien géré pour être vraiment efficace. Tout sera question de rythme : trouver le vôtre, et ne pas vous énerver si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez.



Travail

Vu les influx désordonnés de Mercure, vous pourrez voir certaines de vos ambitions professionnelles contrariées par des circonstances indépendantes de votre volonté, circonstances qu'on nomme généralement mais abusivement "le destin". Des déplacements prévus de longue date se trouveront retardés. Des entraves rébarbatives vous empêcheront de réaliser des projets que vous aimeriez voir se concrétiser plus rapidement. Prenez patience !



Famille

Une dispute avec votre entourage familial ou vos enfants pourrait vous contrarier vers le milieu de la période. Vous vous poserez des questions sur le bien-fondé de leurs critiques. Sachez que, malgré tout, ce n'est pas toujours vous qui avez raison.



Citation de la semaine

"La langue résiste parce qu'elle est molle, les dents cèdent parce qu'elles sont dures" (proverbe chinois).

VERSEAU

Amour

Couples : Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront tendues. Vous aurez besoin qu'il vous manifeste son amour avec ardeur et enthousiasme. S'il ne réagit pas comme vous le voulez - ce sera notamment le cas d'un natif du Taureau -, vous le prendrez fort mal. Essayez de vous mettre à sa place, de l'accepter tel qu'il est, afin de ne pas envenimer la situation.



Célibataires : Une aventure très romantique apparaîtra à l'horizon... Mais un peu de patience et de prudence ne vous feront pourtant pas de mal ! Tenez compte du phénomène de la cristallisation de l'amour. Procédez par étapes, n'effarouchez personne !



Argent

La chance financière sera cette fois au rendez-vous, avec cet aspect de Saturne. Des occasions inespérées vont se présenter ; saisissez-les au passage, mais traitez-les sans précipitation. En revanche, les jeux de hasard ne seront guère favorisés pour l'instant.



Santé

Aucune influence astrale notable dans le secteur santé ces jours-ci. Votre résistance physique sera donc bonne dans l'ensemble. Ceux d'entre vous qui ont souffert dernièrement de l'aspect fatigant de Saturne vont cette fois récupérer toute leur énergie.



Travail

Selon les indications astrales de la période, quelle que soit votre occupation professionnelle, elle devrait vous procurer de très grandes satisfactions, à condition que ce soit vous qui l'avez choisie. En revanche, si votre métier vous a été imposé par les circonstances, vous éprouverez un très pénible sentiment de lassitude et serez tenté de tout envoyer promener. Attention, ne lâchez pas la proie pour l'ombre !



Famille

Nombreux sont les natifs qui auront quelques raisons d'être mécontents de leur foyer : entre l'attitude parfois despotique de parents âgés, les difficultés concernant ceux-ci, et le caractère frondeur des enfants, ils auront fort à faire !



Citation de la semaine

"La cithare est docile à de molles pressions, mais elle répond d'une façon discordante à qui l'interroge avec violence" (Homère).

POISSON

Amour

Couples : Période radieuse pour les natifs vivant en couple. Vous pourrez avoir de vrais rapports d'égalité et de complicité avec votre partenaire parce que vous lui vouerez une estime et un respect infinis. A vous de tout faire pour que cette relation demeure d'aussi grande qualité.



Célibataires : Cette semaine sera relativement calme pour les célibataires du signe. Rien de très particulier ne se produira. Vous rêverez d'amour merveilleux, de chimères inaccessibles et, bien entendu, vous serez déçu. Redescendez sur terre et ne laissez pas divaguer votre esprit inutilement.



Argent

Vous allez aborder une période éprouvante marquée de difficultés financières auxquelles vous devrez faire face sans aucune aide extérieure. Vous aurez à supporter des dépenses urgentes, imprévues et incompressibles.



Santé

Avec Jupiter et Uranus bien positionnés dans votre Ciel, votre santé sera en de bonnes mains. Vous ne manquerez donc ni de tonus, ni de joie de vivre. Vous vaquerez à vos occupations avec un bel entrain. Seul petit bémol : Jupiter pourra vous pousser aux excès et Uranus vous rendre nerveux. La solution ? Faites preuve de modération en toutes choses et dormez davantage.



Travail

Votre carrière pourrait bénéficier d'une idée de génie que vous aurez cette semaine. Pour plus de sécurité, n'hésitez pas à consulter un expert, car vous ne connaîtrez pas forcément tous les tenants et les aboutissants de votre idée. Quoi qu'il en soit, très persuasif cette semaine, vous ferez certainement des étincelles dans votre profession.



Famille

Saturne et Pluton pourront semer la zizanie ! Bien entendu, ces planètes ne suffiront pas à provoquer de réels problèmes si votre entente avec vos proches est solide. En revanche, si des désaccords larvés ou des jalousies empoisonnent vos relations avec certains membres de votre famille, ces deux astres négatifs pourront servir de détonateurs à des disputes.



Citation de la semaine

"La victoire aime l'effort" (proverbe latin).