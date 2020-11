INSOLITE - Une étrange observation sur les plages du littoral héraultais !

Vous avez été nombreux à nous signaler le phénomène !

La scène s'est déroulée à priori sur le littoral agathois où un astronaute a été observé du coté de la Tamarissière mais également de la grande conque au Cap d'Agde.

Un astronaute pour le tournage d'un clip

Certains d’entre vous ont été surpris de voir un Astronaute sur nos plages agathoises ce jeudi 29 octobre... À la veille du confinement, une équipe d’amis agathois a profité de cette belle journée ensoleillée pour tourner le clip du morceau « How Much ILY » ( « A quel point je t’aime ») produit et interprété par Rod Andrieu.

Rod un habitant du Grau d'Agde depuis plus de 20 ans aime sa ville et n'hésite pas à en faire régulièrement la promotion. Voilà à nouveau chose faite dans ce clip en forme d' OVNI tourné à La Grande Conque, le Grau d’Agde et La Tamarissière.

Le morceau réalisé en anglais pour lui donner dimension internationale est inspiré de l’histoire intemporelle du Petit Prince et interprétée par deux enfants (Axel et Zoé) rêvant d’espace, Axel veut devenir Astronaute et Zoé l’aide à accomplir ce rêve.

Dans cette fiction, l’astronaute adulte revient sur terre et atterrit sur la plage de la Tamarissière. Maryline interprète Zoé devenue femme et Rod sera Axel devenu spationaute.

Une invitation au rêve et au voyage !

" La vie est une flêche et ce morceau parle du temps qui passe et de sa préciosité, il faut savoir apprécier chaque instant et vivre ses rêves pleinement. C’est d’ailleurs cette invitation au rêve et au voyage que j'ai voulu transmettre dans ce clip qui a pu être réalisé grâce au soutien d'une belle équipe de bénévoles " précise Rod Andrieu qui ne manque jamais d'inspiration pour croquer les beaux moments qu'offrent la vie...

Découvrez fin novembre le clip en exclusivité sur Hérault Tribune !

www.rodandrieu.com

https://www.facebook.com/RodAndrieu/

Découvrez Rod sur Youtube : https://youtu.be/F6s2BxYLaqY