FRONTIGNAN - Le Maire Michel Arrouy apporte son soutien aux commerces de proximité

Chaque jour, comme de nombreux maires, je rencontre les femmes et les hommes qui animent nos commerces de proximité, et je connais la fragilité de leurs entreprises, renforcée par la crise sanitaire et plus particulièrement le confinement que nous avons vécu au printemps. Je connais aussi leur capacité à s’adapter, innover, trouver des solutions qui nous protègent et protègent leur activité.

Aussi, comme de nombreux maires, je ne comprends pas que leur soit refusé ce qui reste possible pour la grande distribution et la vente à distance, créant ainsi un déséquilibre de concurrence tel qu’il sera forcément fatal à nombre d’entre eux.

Je pense aussi aux artistes et à la fermeture des lieux de culture, qui ont pourtant montré combien ils savaient, eux aussi, préserver notre santé et n’ont plus à démontrer combien ils comptent pour tous.

Mais il ne s’agit pas de brasser de l’air médiatique, encore moins de mettre en difficulté plus grande encore ceux qui penseraient être dans leur bon droit, en prenant des arrêtés illégaux. C’est en travaillant collectivement, avec tous les acteurs, que nous avançons durablement.

Membre de l’association des maires de France/ AMF, je souscris pleinement à la demande de son président au gouvernement pour la révision de la définition de « commerce de première nécessité », et même, plus largement de « première nécessité ». J’apporte tout mon soutien, dans cette période difficile, aux commerçants de proximité de Frontignan la Peyrade, mais aussi à tous les habitants. Avec mon équipe, avec les services municipaux, nous sommes à vos côtés.