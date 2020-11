RECONFINEMENT - Quelles activités économiques sont autorisées ?

Les commerces sont-ils de nouveau autorisés à ouvrir au-delà de 21h00 ?

Les commerces sont fermés au public, à l’exception de la liste d’établissements et activités de l’article 37 qui peuvent continuer à accueillir des clients. Le décret ne prévoit pas la fermeture à 21h00 des commerces qui sont autorisés à accueillir du public.

Les activités professionnelles peuvent-elles se dérouler au domicile du client (coiffeur à domicile...)?

Les activités professionnelles peuvent se dérouler au domicile du client dans le respect des gestes barrières. Lesdits déplacements des professionnels relèvent des dérogations prévues à l’article 4.

Les restaurants d’entreprise (ou administratif) sont-ils ouverts ?

La restauration collective sous contrat et en régie est autorisée sous réserve de respecter les mesures de distanciation sociale prévues à l’article 40 du décret.

Néanmoins, le respect du protocole sanitaire renforcé peut amener certains établissements à ne proposer que des paniers repas ou de la vente à emporter. Les restaurants universitaires ne proposeront que des repas à emporter. Pour la fonction publique, une circulaire précisera ce point.

Les marchés couverts et non couverts sont-ils ouverts ?

Seuls les marchés alimentaires, y compris la vente de graines et de semences, ouverts et non couverts, peuvent se tenir, dans le respect du protocole sanitaire. Le préfet peut décider d’interdire un marché, après avis du maire, si les conditions d’organisation ne permettent pas le respect des mesures barrières.

Les déchetteries sont-elles ouvertes ?

Oui, tous les services publics ont vocation à continuer à accueillir les usagers.

Les grandes enseignes vendant plusieurs types de produits, y compris des livres et disques peuvent-ils vendre leurs produits ?

A la demande du Gouvernement, et afin de limiter les risques de distorsion de concurrence avec les librairies et les magasins spécialisés en produits culturels, le groupe FNAC-Darty a accepté de fermer les rayons livres, disques, jeux vidéos et DVD de ses magasins durant les 15 prochains jours. La grande distribution a également accepté de prendre cette mesure de fermeture des rayons de produits culturels de ses magasins (supermarchés, hypermarchés) pour la même durée.

En revanche, la grande distribution continue à commercialiser la totalité des autres produits qu'elle propose dans la mesure où les activités de supermarchés, hypermarchés et magasins multi-commerces figurent parmi les activités expressément autorisées par le décret (article 37). Ces enseignes peuvent donc maintenir ouverts leurs rayons d'électroménager, vêtements et autres produits, alimentaires ou non alimentaires.