LE CAP D'AGDE - SORAC : Hommage à notre ami Maurice ROLAIN

Nous avons appris samedi dernier le départ en croisière au très long cours de celui qui a été notre compagnon depuis de très nombreuses années.

Il avait fêté ses 95 années, c'était un coriace ; l'un des fondateurs de notre Club en 1991, membre d'Honneur depuis l'arrêt de ses activités, il était le Commissaire Général attitré lors de nos manifestations et de bien d'autres dans notre station du Cap d'Agde, et restait Le référent, conseil avisé de notre vie associative et sportive.

Un parcours exemplaire : Ecole normale dès 1938, Instituteur, pilote civil et militaire, Chef d'établissement professionnel, puis Recteur d'Académie.

Toujours dévoué, au service de ses concitoyens, distingué jusqu'à l'obtention du titre de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur.

Longtemps dévoué auprès de sa chère épouse, les voilà maintenant réunis.

Depuis peu années (il était encore parmi nous pour ses 91 printemps !), il s'était retiré (mais en permanence à l'écoute de notre Club) en maison de retraite à Chambéry, au plus près de sa famille, à laquelle nous nous associons dans la tristesse.

Hommage à toi, Maurice, Ami que nous ne pourrons oublier.

Tu nous manquais, et cette fois plus encore.