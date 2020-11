MARSEILLAN - Les dernières informations pratiques

Afin de vous accompagner au mieux en cette période de crise sanitaire, la Ville vous informe sur l’état de la situation à Marseillan.

Les dernières informations à connaître – Mise à jour vendredi 30 octobre à 14 h 00

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire du 30 octobre au 1er décembre minimum, période ou le confinement général est décrété.

→ Port du masque : L’obligation de porter le masque à Marseillan continue. Pour rappel, le port du masque reste aussi obligatoire dans les espaces publics clos. Une amende de 135 € est prévue en cas de non respect de ces règles.

→ Vacances : Les retours de vacances de la Toussaint ainsi que les retours de colonies de vacances seront tolérés le week-end du 31 octobre.

→ Toussaint : A l’occasion de la Toussaint 2020, les fleuristes de Marseillan restent ouverts. Le cimetière ne fermera pas pendant le confinement.

→ Eglise Saint Jean-Baptiste : L’église de Marseillan reste ouverte mais les cérémonies religieuses ne pourront pas s’y tenir. Deux exceptions cependant pour les enterrements, qui pourront réunir jusqu’à 30 personnes, et les mariages, où seulement 6 personnes au maximum pourront venir.

→ Education : Les écoles Marie Fayet, Marie-Louise Dumas, Bardou-Maffre de Baugé, le collège Pierre Deley ainsi que les crèches restent ouverts. La rentrée scolaire du 2 novembre est décalée à 10h.

→ Travail : Le travail doit continuer mais le télétravail doit être la règle dès qu’il est possible.

→ Transports en communs : Les réseaux de bus de Sète agglopôle mobilité et de Hérault Transport fonctionnent sans la moindre modification.

→ Déplacements : Les Français peuvent sortir de chez eux pour : travailler, chercher les enfants à l’école, pour un rendez-vous médical ou dans un service publics, pour porter assistance à un proche, pour faire les courses essentielles ou prendre l’air à proximité de son domicile (1heure maximum, et à 1km de chez soi, de façon individuelle, ou seulement accompagné de personnes venant du même foyer). Il ne pourront pas se déplacer d’une région à une autre à l’exception des retours de vacances de la Toussaint. Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement. Les attestations de déplacement sont disponibles sur le site du Gouvernement. Il en existe de trois sortes, que vous pouvez télécharger ici : l’attestation de déplacement dérogatoire, l’attestation de déplacement scolaire, et l’attestation de déplacement professionnel. Ces deux dernières doivent être respectivement tamponnées par l’établissement scolaire, et l’employeur. Il est également possible de retirer des attestations à l’accueil de la mairie, durant les heures d’ouverture (Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30).

→ Commerces et établissements recevant du public : Les bars et les restaurants sont fermés. Seuls les commerces de premières nécessités sont ouverts, l’ensemble des établissements recevant du public sont fermés à l’exception des services publics (Mairie, La Poste). Nous sommes en train de répertorier les commerces qui proposent la livraison, la vente en ligne et/ou un service de Drive à Marseillan. Une liste sera disponible lundi 2 novembre 2020.

→ Services publics : Les services publics restent ouverts (Mairie, La Poste…). Toutefois, concernant la Mairie de Marseillan, il est recommandé d’effectuer la majorité de vos démarches en ligne sur l’Espace Citoyen ou de téléphoner au préalable au service population au 04 67 77 97 20.

→ Ehpad : L’Ehpad Claude Goudet peut être visité, dans le strict respect des gestes barrières.

→ La déchetterie : La déchetterie de Marseillan restent ouverte aux horaires habituels. (Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h30. Le dimanche de 8h à 12h. Fermée aux professionnels et aux véhicules professionnels à partir du samedi à 14h jusqu’au dimanche à 12h).

→ Marchés : Le marché du Mardi matin est maintenu, toutefois, seuls les stands alimentaires sont autorisés à s’installer. Les Halles de Marseillan restent ouvertes. (Mardi et samedi de 7h à 14h. Jeudi et vendredi de 8h à 14h et dimanche de 9h à 14h.)

→ Portage de repas à domicile : Pour les portages de repas à domicile les personnes peuvent contacter :