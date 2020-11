PEZENAS - Communiqué des équipes pédagogiques des écoles primaires publiques

Veuillez trouver ci-dessous un communiqué des équipes pédagogiques des écoles primaires publiques de Pézenas.

Chers parents,

Nous venons de recevoir le nouveau protocole sanitaire qui s’appliquera dans nos écoles dès le lundi 2 novembre.

Vous pourrez en prendre connaissance en cliquant sur le lien suivant : https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020...

Ce protocole est plus strict que le précédent :

Aucun retard ne sera possible.

Aucun regroupement ne doit avoir lieu devant l'école.

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à prendre la température de

leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (à partir de 38 °C) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne doivent pas se rendre dans l’école. Ils devront en informer la directrice par mail ou par écrit.

Si votre enfant présente des symptômes dans la journée à l’école, il sera isolé et vous devrez venir le chercher le plus rapidement possible. Le retour à l'école ne se fera que sur présentation d'une attestation écrite des parents indiquant qu’ils ont consulté un médecin et qu’un test n’a pas été prescrit. A défaut, le retour se fera après 7 jours (si disparition des symptômes).

Le plan de continuité pédagogique ne s’appliquera qu’en en cas de fermeture ponctuelle de classe, d’école ou d’établissement.

Les mêmes règles s’appliquent à tous les personnels de l’école.

Le lavage des mains est réalisé, a minima :

à l’arrivée dans l’école ou l’établissement

avant et après chaque repas

avant et après les récréations

après être allé aux toilettes

le soir dès l’arrivée au domicile.

Ce qui change vraiment :

Port du masque obligatoire pour tous les enfants dès le CP.

Limitation des brassages de groupes : nous allons mettre en place de nouvelles règles dans les écoles notamment concernant les récréations et les sorties. Nous vous tiendrons informés.

Obligation pour les parents d’utiliser une autorisation de déplacement réglementaire.

La crise de la Covid n’est malheureusement pas la seule épreuve qui frappe l’École.

Le plan vigipirate est réactivé à son plus haut niveau.

Concernant la journée de rentrée du 2 novembre :

Les classes reprendront, comme à l’habitude, à 8h30.

Après les attentats qui ont choqué notre pays, il nous semble important de réaffirmer l’unité de la communauté éducative autour de la défense des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité.

En fonction de l’âge des enfants, une minute de silence ou un temps calme sera observé en classe dans la matinée.

Dans ces moments si difficiles, nous savons pouvoir compter sur votre soutien.

Veuillez, Madame, Monsieur, croire en notre profond dévouement au service public d’éducation.

Pour les équipes pédagogiques des écoles de Pézenas, les directrices :

Françoise MOREL,

Fanny QUINQUARLET,

Isabelle TEISSERENC