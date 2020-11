SERIGNAN - Les enfants ont fêté Halloween

On le sait, Sérignan organise chaque année une belle fête pour les enfants à l’occasion d’Halloween. Cette année malheureusement, elle a dû être annulée… L’adjointe à l’enfance, Florence Lacas-Hérail, elle-même fervente amatrice de déguisements et connue pour arriver à se rendre totalement méconnaissable (comme vous pourrez le constater sur l'une des images ci-jointes), souhaitait de tout cœur organiser, avec les équipes de l’enfance, une journée exceptionnelle pour les enfants inscrits aux centres de loisirs de la Ville.

C’est ainsi que les animateurs ont décoré les centres de loisirs et ont accueilli les petits, venus déguisés pour l’occasion. Térésa a superbement supervisé la métamorphose du centre des maternelles, pendant que Yannick et Diana s’occupaient du centre de l’école Paul Bert.

Au programme, des costumes, des rires, des grimaces, de l’activité physique rigolote avec les « labyrinthes de l’horreur » où les petits devaient évoluer entre toiles d’araignées et fantômes, mais aussi un cracheur de feu, une remise de diplôme pour ceux ayant appris à rouler à vélo, et même un petit marché d’Halloween ! Sur ce dernier, de vrais fruits et légumes ont été choisis par les enfants qui devaient payer avec leurs petits billets. Les fruits et légumes de saison ont été généreusement offerts par le partenaire de Sauvian SHCB, qui livre les cantines et qui est engagé auprès des producteurs locaux.

Avec tout cela, de la musique qui faisait peur et des animateurs qui ont joué le jeu à fond… Les petits étaient si contents, que nous souhaitons partager avec vous ces quelques photos !