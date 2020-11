HERAULT - Une proposition d’autorisation d’ouverture sur « rendez-vous » pour les commerçants ?

Le réseau des CCI demande au gouvernement d’étudier au plus vite sa proposition d’autorisation d’ouverture sur « rendez-vous » pour les commerçants.

Depuis plusieurs jours, l’ensemble des CCI se mobilisent tant au niveau national que local pour venir en aide aux commerces fermés depuis l’annonce du confinement.

Grâce à la mobilisation commune des CCI ces derniers jours, le réseau a obtenu du gouvernement l’autorisation de sortie pour retirer les achats effectués auprès de tous les commerces, au-delà des produits de première nécessité, grâce au retrait de commande en magasin.

La CCI Hérault insiste donc sur ce point : au-delà des produits de première nécessité, dès lors que leurs commerces ont mis en place des drives ou des corners de click and collect ou process de commande par téléphone garantissant le respect des consignes sanitaires, les clients peuvent soutenir l’activité des commerçants. Ce qui n’était pas le cas lors du premier confinement.

Au-delà de cette première victoire, les CCI maintiennent leur mobilisation pour l’ouverture totale des commerces.

Parallèlement, les CCI demandent l’ouverture des petits commerces de proximité sur rendez-vous (qui permettrait que le client puisse entrer dans le point de vente). Pour l’instant, celle-ci n’a pas été retenue mais nous maintenons notre mobilisation.

Le réseau des CCI invite donc tous les commerçants, dans l’attente du bilan annoncé d’ici 15 jours, à se saisir pleinement et au plus vite de l’opportunité du retrait de commande sur le pas de porte des boutiques. Le chiffre d’affaires ainsi réalisé par les retraits de commande, comme l’a annoncé le ministre de l’économie et des finances, viendra en sus des montants perçus au titre du fonds de solidarité.

Enfin, la CCI Hérault déploie actuellement sa plateforme de géolocalisation des commerçants accessibles sous toutes ces formes (initié lors du premier confinement)

De même, la CCI travaille sur des solutions numériques simples pour permettre aux commerçants de poursuivre leur activité. L’ensemble des informations sur ces deux sujets seront communiqués d’ici 24h.

« Même si nous déployons tout un ensemble d’outils, notre obsession première reste l’ouverture des commerces. J’espère que d’ici 15 jours nous pourrons obtenir la possibilité que tous les petits commerces qui le peuvent et le veulent puissent à minima recevoir sur rendez-vous dans le strict respect d’un protocole sanitaire. Les commerçants ne veulent plus être sous perfusion ! » André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie