BESSAN - Les mardis et dimanches, les marchés reprennent le rythme alimentaire du confinement

A l’annonce du deuxième confinement par le président de la République, la ville de Bessan a très vite remis en œuvre les procédures et les protocoles en place au printemps dernier. Ainsi, pour ce qui concerne les marchés de plein air, seuls les étals de produits alimentaires ont été autorisés, conformément au décret national.

Ainsi, jusqu’au moins le 1er décembre prochain, la place de la Promenade le dimanche et la place de la Fontaine le mardi accueillent le public en matinée. Conformément aux mesures sanitaires en place, il s’agit des traditionnels marchés avec les seuls producteurs de fruits et légumes et autres vendeurs de produits cuisinés par exemple.

Les marchés bessanais, qui demeurent des valeurs sûres de l’activité économique de la localité depuis des décennies, sont guidés par des pratiques sanitaires strictes et de la distanciation physique. A noter que des nouveaux partenaires culinaires ont fait leur entrée sur le marché dominical. Une raison supplémentaire de s’y déplacer, masqué et avec son attestation bien évidemment.