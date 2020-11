BESSAN - Vacances sportives pour le club bessanais de football avec deux stages pour les jeunes

Les deux semaines des vacances de Toussaint ont été actives pour le club de football de Bessan. L’Asb a accueilli de nombreux enfants pour deux rendez-vous successifs, passant heureusement à côté du confinement. Ainsi, dans le respect des règles sanitaires, Manon Fournier, employée en alternance du club, associée à des éducateurs, des dirigeants et des bénévoles ont brillamment assuré l’encadrement.

D’abord, un stage d’une semaine de perfectionnement pour les catégories U10, U11 et U12, comprenant une quarantaine de joueurs originaires de Bessan et de l’entente. Suivie d’une seconde période de quelques jours avec quarante-cinq enfants des catégories U6, U7, U8 et U9, dans laquelle plusieurs stagiaires futurs professeurs de sports sont venus renforcer les équipes d’organisation.

Le club, dirigé par Patrick Artero, s’est réjoui de la bonne tenue de ces deux semaines de stage avec la mise en avant des valeurs de formation et d’éducation : apprendre à respecter les règles sportives, pratiquer les nécessaires gestes d’hygiène, vivre en communauté… Tout cela dans la bonne humeur et la complicité de tous les bénévoles du club.

Sylvain Boutes, responsable de la section jeunes, a été le principal organisateur avec le soutien du bureau et l’aide de tous les dirigeants, éducateurs et parents ayant donné un coup de main sur le terrain et en dehors. Sans oublier de remercier les sponsors et la mairie, dont l’adjoint aux sports Eric Millan, tous ayant contribué à la réussite de ces rendez-vous.