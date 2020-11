BEZIERS - Confinement : mise en place de la livraison à domicile

Face au confinement, les commerces de proximité sont les premiers impactés économiquement. La Ville de Béziers s'associe avec les commerçants du centre-ville en proposant la livraison à domicile. Il suffit de commander dans les boutiques participantes (par téléphone ou par mail) les produits que vous souhaitez (hors denrées périssables) et nous vous livrons chez vous.

Le commerçant s'occupe de la commande, du moyen de paiement et de la préparation du colis. Les agents de la Ville de Béziers récupèrent les commandes et les livrent le mercredi et le samedi de 14h à 20h (créneau horaire défini par le commerçant) directement chez vous.

À savoir que ces livraisons sont possibles sur l'ensemble du Biterrois (Béziers et son agglomération).

La liste des commerçants participants (avec leurs coordonnées) est en ligne sur le site www.beziers.fr et sera mise à jour quotidiennement.