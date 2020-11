VIAS - Confinement acte 2 : les services municipaux à vos côtés

Face à la résurgence et à l’accélération de la Covid-19, le Président de la République a annoncé, dans son allocution du 28 octobre dernier, des mesures instaurant un nouveau confinement sur l’ensemble du territoire national.

Ainsi, la Ville de Vias a réactivé son Plan de Continuité d’Activité (PCA). L’accueil de la Mairie reste ouvert et les services municipaux continuent de fonctionner. Afin d’éviter un afflux de personnes dans les bâtiments publics, la prise de rendez-vous téléphonique est toutefois recommandée.

Le Centre Communal d’Action Sociale fonctionne normalement. La banque alimentaire est maintenue chaque mercredi. Aucune permanence d’associations et de partenaires extérieurs n’est par ailleurs assurée. Les personnes fragiles et isolées, domiciliée sur la Commune, sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS.

Les trois écoles ont rouvert leurs portes lundi 2 novembre, après la période des vacances scolaires de la Toussaint. Les horaires d’entrée, de sortie et des récréations sont échelonnés et des groupes d’élèves sont établis pour éviter le brassage de personnes. Le port du masque est désormais obligatoire pour les écoliers dès le CP. Les services périscolaires et extrascolaires (ALP du matin et du soir, ALSH) accueillent les enfants inscrits via le Portail Famille. Pas de changement pour la restauration scolaire.

Le marché alimentaire du samedi matin est maintenu.

L’ensemble des activités culturelles, sportives et associatives sont annulées.

Les spectacles au Théâtre de l’Ardaillon, programmés sur le mois de novembre, sont reportés. Les personnes qui ont déjà acheté leurs places peuvent contacter la billetterie du théâtre.

L’ensemble des informations est actualisé régulièrement sur le site internet et sur la page Facebook de la collectivité, en fonction de l’évolution de la situation.

CONTACTS

Mairie de Vias

Tél. : 04 67 21 66 65

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Tél. : 04 67 21 58 33

Théâtre de l’Ardaillon

Tél. : 06 47 01 89 06