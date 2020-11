SETE - Les ambassadeurs sanitaires ont sensibilisé les jeunes pendant la Toussaint

Durant les vacances d’automne, les ambassadeurs sanitaires déployés par la ville de Sète ont multiplié les actions afin de sensibiliser la population de Sète à la propagation du Coronavirus, et plus particulièrement les jeunes. Pour ce faire, ils sont allés devant les écoles, et dans de nombreux endroits de la ville, afin de proposer une opération intitulée « masqués comme jamais ». Les jeunes avaient la possibilité de se prendre en photo dans un passe-tête, et de poster le cliché sur Instagram. Le But ? Inciter les adolescents à porter le masque de façon ludique, afin que cela soit moins contraignant. Des points d’information ont été établis dans toute la ville, afin de rappeler les gestes barrières.

Dans les quartiers de l’Ile de Thau et du centre-ville notamment, les ambassadeurs sanitaires ont également fait du porte-à-porte, et ont distribué près de 3000 masques à la population. Ils ont aussi fait don de masques à des maraudeurs, afin que les personnes sans domicile fixe puissent se protéger.